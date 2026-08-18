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बिहार में Gen Alpha सड़क पर, गया में घेरा प्रखंड मुख्यालय.. BDO ने 24 घंटे में मांगा जवाब

गया: कॉकरोच जनता पार्टी यानि सीजेपी के जंतर मंतर पर आंदोलन का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखने लगा है. जंतर मंतर आंदोलन के बाद गया के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे भी अपने हक को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं. इसी क्रम में बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड के चहरा पहरा मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अनियमितता के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया. विद्यालय में अनियमितता के खिलाफ बच्चों ने हाथों में शिकायतें लिखी तख्तियां ली और फिर सीधे डुमरिया प्रखंड मुख्यालय को पहुंच गए.

विद्यालय के छात्र पहुंचे प्रखंड मुख्यालय: मध्य विद्यालय चहरा पहरा के छात्र ग्रामीणों के साथ कई प्रकार के आरोप लगाते हुए सीधे प्रखंड मुख्यालय को पहुंच गए. इनका आरोप था, कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन में अनियमित बरती जाती है. नियमित भोजन नहीं बनाया जाता. निर्धारित मेंन्यू का पालन नहीं होता. वही, कम उपस्थिति के बावजूद फर्जी हाजिरी बनाकर चावल एवं सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है.

बीडीओ ने साक्ष्य के साथ मांगा स्पष्टीकरण: स्कूली छात्र-छात्राओं के प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार तुरंत हरकत में आए. उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया. बीडीओ पंकज कुमार ने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका बबीता कुमारी से 24 घंटे के अंदर सबूतों के साथ स्पष्टीकरण मांगा है. बीडीओ के अनुसार छात्र-छात्राओं के अलावा ग्रामीण भी पहुंचे थे, इनका आवेदन प्राप्त हुआ है.

मामले को गंभीरता से लिया गया: बीडीओ ने बताया कि आवेदन में मध्याह्न भोजन में अनियमितता, कम उपस्थिति के बावजूद फर्जी हाजिरी, टीसी और प्रमाण पत्र के नाम पर प्रति छात्र ₹500 के अवैध वसूली समेत अन्य आरोप लगाए हैं. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. उन्होंंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. 24 घंटे में प्रभारी प्रधानाध्यापिक से लिखित जवाब मांगा गया है. उपलब्ध साक्ष्यों और स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"आवेदन में मध्याह्न भोजन में अनियमितता, कम उपस्थिति के बावजूद फर्जी हाजिरी, टीसी और प्रमाण पत्र के नाम पर प्रति छात्र ₹500 के अवैध वसूली समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. प्रभारी प्रधानाध्यापिका से 24 घंटे के अंदर सबूतों के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है."- पंकज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया