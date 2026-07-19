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सोशल मीडिया फेम की होड़ में स्कूली बच्चे कर रहे जानलेवा बाइक स्टंट, पुलिस ने दी चेतावनी!

लातेहार: बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया रील्स बनाकर प्रसिद्धि पाने की चाहत में स्कूली छात्रों द्वारा खतरनाक बाइक स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है. वीडियो में एक स्कूली छात्र बाइक का अत्यंत जोखिम भरा स्टंट करते दिख रहा है, हालांकि चेहरा अत्यंत धुंधला होने के कारण छात्र की पहचान नहीं हो पाई है.

दो अलग-अलग वीडियो में दर्ज किए गए खतरनाक स्टंट

इस मामले में दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. पहले वीडियो में बालूमाथ स्कूल से निकलता हुआ छात्र बाइक पर सवार दिख रहा है. वह खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक का अगला चक्का हवा में उछाल देता है और बाइक को लगभग 50 मीटर तक सिर्फ एक पहिये पर चलाते हुए स्कूल से बाहर निकलता है.

दूसरे वीडियो में भी यही स्कूली छात्र कोलियरी के रास्ते में स्टंट करता नजर आ रहा है. यहां वह लगभग 50 मीटर से अधिक दूरी तक बाइक के केवल एक पहिए पर यात्रा करता हुआ दिखाई देता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्टंट के दौरान सामने से कोयला लोडेड ट्रक और हाईवे वाहन भी आते हुए साफ दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं और बच्चों पर गहराता जा रहा है. रातों-रात प्रसिद्धि पाने की चाहत में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक बाइक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं.

तीन वर्ष पहले रांची में भी हुआ था ऐसा ही मामला

तीन वर्ष पहले राजधानी रांची में भी बाइकर्स द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और बाइकर्स को चिन्हित कर चालान काटे गए थे. उस घटना के बाद ऐसी घटनाओं में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब फिर से युवाओं में बाइक स्टंट कर वीडियो वायरल करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है.