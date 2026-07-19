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सोशल मीडिया फेम की होड़ में स्कूली बच्चे कर रहे जानलेवा बाइक स्टंट, पुलिस ने दी चेतावनी!

लातेहार के बालूमाथ में स्कूली छात्र का बाइक से स्टंट करते वीडियो सामने आया है.

Bike stunts in Latehar
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 1:29 PM IST

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लातेहार: बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया रील्स बनाकर प्रसिद्धि पाने की चाहत में स्कूली छात्रों द्वारा खतरनाक बाइक स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है. वीडियो में एक स्कूली छात्र बाइक का अत्यंत जोखिम भरा स्टंट करते दिख रहा है, हालांकि चेहरा अत्यंत धुंधला होने के कारण छात्र की पहचान नहीं हो पाई है.

दो अलग-अलग वीडियो में दर्ज किए गए खतरनाक स्टंट

इस मामले में दो अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं. पहले वीडियो में बालूमाथ स्कूल से निकलता हुआ छात्र बाइक पर सवार दिख रहा है. वह खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक का अगला चक्का हवा में उछाल देता है और बाइक को लगभग 50 मीटर तक सिर्फ एक पहिये पर चलाते हुए स्कूल से बाहर निकलता है.

दूसरे वीडियो में भी यही स्कूली छात्र कोलियरी के रास्ते में स्टंट करता नजर आ रहा है. यहां वह लगभग 50 मीटर से अधिक दूरी तक बाइक के केवल एक पहिए पर यात्रा करता हुआ दिखाई देता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्टंट के दौरान सामने से कोयला लोडेड ट्रक और हाईवे वाहन भी आते हुए साफ दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं और बच्चों पर गहराता जा रहा है. रातों-रात प्रसिद्धि पाने की चाहत में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक बाइक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं.

तीन वर्ष पहले रांची में भी हुआ था ऐसा ही मामला

तीन वर्ष पहले राजधानी रांची में भी बाइकर्स द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और बाइकर्स को चिन्हित कर चालान काटे गए थे. उस घटना के बाद ऐसी घटनाओं में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब फिर से युवाओं में बाइक स्टंट कर वीडियो वायरल करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है.

अभिभावकों पर भी होगी कार्रवाई, कटेगा 25 हजार तक का चालान

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) उमेश मंडल ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसमें अभिभावकों की लापरवाही भी शामिल है. डीटीओ ने स्पष्ट किया कि बच्चों को बाइक देने वाले अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी. नियम के अनुसार 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अपील और चेतावनी

जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को किसी भी सूरत में बाइक न दें. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर वाहन चलाएं. उन्होंने बाइक स्टंट करने वाले युवकों को भी सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित रफ्तार से अधिक गति से गाड़ी चलाने या स्टंट करते पकड़े जाने पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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