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रायबरेली: शहर में धूमधाम से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, स्कूली बच्चे समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग

धूमधाम से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: शहरवासियों के बीच देशभक्ति, एकता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, खालसा चौक, सुपर मार्केट और घंटाघर सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी. धूमधाम से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान सड़कों के दोनों ओर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ नजर आई. पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों और यात्रा मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके चलते पूरी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.