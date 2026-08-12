रायबरेली: शहर में धूमधाम से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, स्कूली बच्चे समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग
डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने लोगों से की अपील- सभी लोग अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:43 PM IST
रायबरेली: शहरवासियों के बीच देशभक्ति, एकता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, खालसा चौक, सुपर मार्केट और घंटाघर सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी.
इस दौरान सड़कों के दोनों ओर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ नजर आई. पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों और यात्रा मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके चलते पूरी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
इस तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, एनसीसी और एनएसएस के छात्र-छात्राएं और आम नागरिक शामिल हुए.
जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया कि इस यात्रा में स्कूली बच्चों, आम नागरिकों, एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई, ताकि स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का शुभारंभ पूरे उत्साह के साथ किया जा सके.
डीएम ने जिलेवासियों को आगामी 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं और 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-जन का अभियान बनाएं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज केवल हमारी पहचान नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और बलिदान का प्रतीक है.
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