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हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर के बच्चों ने बनाया वीडियो, कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर

अतरैया डेरा के बच्चों ने सोशल मीडिया पर उठाई आवाज, पक्की सड़क बनवाने की मांग

बच्चें कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर
बच्चें कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 11:03 AM IST

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हमीरपुर: सुमेरपुर क्षेत्र की अतरैया ग्राम पंचायत के मजरा अतरैया डेरा के बच्चों का कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्चों ने वीडियो के माध्यम से गांव से स्कूल तक पक्की सड़क बनवाने की मांग उठाई है. हाल में चंदूपुर गांव के बच्चों ने भी सड़क की समस्या को लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी. इसके बाद प्रशासन ने वहां सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की. इससे प्रेरित होकर अतरैया डेरा के बच्चों ने भी अपनी समस्या सामने रखी है. बच्चों का कहना है कि पक्की सड़क बनने से स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी.

दरअसल, अतरैया डेरा में प्राथमिक विद्यालय संचालित है. कक्षा पांच के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए अतरैया स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है. गांव से विद्यालय तक पक्की सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में रास्ता कीचड़ से भर जाता है. इससे बच्चों को आवागमन में परेशानी होती है और उन्हें इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है.

चकबंदी पूरी, बजट मिलते ही बनेगा मार्ग: ग्राम प्रधान प्रीति यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत में चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मार्ग की नाप नहीं हो पा रही थी. अब चकबंदी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बजट उपलब्ध होने के बाद अतरैया डेरा मार्ग का निर्माण कराया जाएगा.

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