बिहार में स्कूली बच्चों को ले जा रहे टोटो को कार ने मारी टक्कर, 6 बच्चे घायल
ARARIA ROAD ACCIDENT: अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. कार ने स्कूली बच्चों से भरी टोटो को जोरदार टक्कर मार दी. रिपोर्ट-राजेश कुमार भरदार
Published : November 23, 2026 at 1:12 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग पर पावर हाउस के पास सोमवार को स्कूली बच्चों से भरी टोटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में टोटो सवार छह बच्चे और चालक घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि टोटो पर सवार बच्चे सड़क पर गिरकर घायल हो गए.
दो बच्चों की स्थिति गंभीर, पूर्णिया रेफर
स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया. हादसे में घायल बच्चों में दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया.
विद्यालय की टोटो से रोजाना आते-जाते थे बच्चे
परिजनों ने बताया कि बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के लिए विद्यालय की ओर से टोटो उपलब्ध कराई गई थी. इसी टोटो से बच्चे रोजाना स्कूल आते-जाते थे. सोमवार को भी बच्चे इसी टोटो से जा रहे थे. इसी दौरान पावर हाउस के पास सामने से आ रही कार ने टोटो में जोरदार टक्कर मार दी. वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे.
"स्कूल की ओर से बच्चों को टोटो की सुविधा दी गई है. बच्चे रोज उससे ही स्कूल आते-जाते थे. सुबह भी बच्चे टोटो से स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों द्वारा सभी परिजनों को सूचना दी गई है."-परिजन
बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
हादसे के बाद विद्यालय की परिवहन व्यवस्था और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय की ओर से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया था, इसलिए बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए. टोटो पर निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए. इस मामले में पुलिस ने बताया कि सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है.
"पुलिस ने घायल बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां दो बच्चे बेहद गंभीर हैं उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भेजा गया है. पुलिस हादसे की जांच के लिए आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है. पुलिस सभी बिन्दुओं पर जांच कर रही है."- सुशील कुमार, एसडीपीओ, अररिया
क्या कहते हैं टोटो चालक
घायल टोटो चालक मोहम्मद आबिद ने बताया कि वह अपनी टोटो को सड़क के सही साइड से लेकर जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने उनकी टोटो में जोरदार टक्कर मार दी. टोटो चालक ने कहा कि वाहन पर सुबह 6-7 बच्चे ही सवार थे, हालांकि कुछ लोगों की ओर से करीब एक दर्जन बच्चों के सवार होने की बात कही जा रही है.
"सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था. टोटो पर करीब छह-सात बच्चे सवार थे, उसी दौरान सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी."-मोहम्मद आबिद, टोटो चालक
क्या कहते हैं स्कूल निदेशक
स्कूल के निदेशक मो. शाहजहां आलम ने बताया कि बच्चों को लेकर जा रही टोटो अपनी साइड से जा रही थी. विपरीत दिशा से आ रही कार ने टोटो को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि कार के गलत दिशा से आने के कारण हादसा हुआ. चालक के अनुसार टोटो पर छह से सात बच्चे थे.
"विपरीत दिशा से आ रही कार ने टोटो को टक्कर मार दी है, हादसे में कुछ बच्चे घायल हो गये हैं, सभी का इलाज कराया जा रहा है."-मो. शाहजहां आलम, स्कूल के निदेशक
क्या कहते हैं चिकित्सक
सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. निर्मल कुमार मंडल ने बताया कि हादसे में घायल छह बच्चों को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. इनमें दो बच्चों की स्थिति काफी गंभीर थी. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
"एक बच्चे के अंग को बचाने में खतरा था, जबकि दूसरे के कंधे के पास गहरा जख्म था. अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है."-डॉ. निर्मल कुमार मंडल, सदर अस्पताल
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