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बिहार में स्कूली बच्चों को ले जा रहे टोटो को कार ने मारी टक्कर, 6 बच्चे घायल

अररिया: बिहार के अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग पर पावर हाउस के पास सोमवार को स्कूली बच्चों से भरी टोटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में टोटो सवार छह बच्चे और चालक घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि टोटो पर सवार बच्चे सड़क पर गिरकर घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया. हादसे में घायल बच्चों में दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

टोटो को कार ने मारी टक्कर (ETV Bharat)

विद्यालय की टोटो से रोजाना आते-जाते थे बच्चे

परिजनों ने बताया कि बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के लिए विद्यालय की ओर से टोटो उपलब्ध कराई गई थी. इसी टोटो से बच्चे रोजाना स्कूल आते-जाते थे. सोमवार को भी बच्चे इसी टोटो से जा रहे थे. इसी दौरान पावर हाउस के पास सामने से आ रही कार ने टोटो में जोरदार टक्कर मार दी. वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे.

"स्कूल की ओर से बच्चों को टोटो की सुविधा दी गई है. बच्चे रोज उससे ही स्कूल आते-जाते थे. सुबह भी बच्चे टोटो से स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों द्वारा सभी परिजनों को सूचना दी गई है."-परिजन

अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)

बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हादसे के बाद विद्यालय की परिवहन व्यवस्था और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय की ओर से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया था, इसलिए बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए. टोटो पर निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए. इस मामले में पुलिस ने बताया कि सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है.

6 बच्चे घायल (ETV Bharat)

"पुलिस ने घायल बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां दो बच्चे बेहद गंभीर हैं उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भेजा गया है. पुलिस हादसे की जांच के लिए आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है. पुलिस सभी बिन्दुओं पर जांच कर रही है."- सुशील कुमार, एसडीपीओ, अररिया

क्या कहते हैं टोटो चालक

घायल टोटो चालक मोहम्मद आबिद ने बताया कि वह अपनी टोटो को सड़क के सही साइड से लेकर जा रहे थे. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने उनकी टोटो में जोरदार टक्कर मार दी. टोटो चालक ने कहा कि वाहन पर सुबह 6-7 बच्चे ही सवार थे, हालांकि कुछ लोगों की ओर से करीब एक दर्जन बच्चों के सवार होने की बात कही जा रही है.