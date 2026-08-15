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स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल स्कूली बच्चों ने बताए अपने अनुभव, जानिए क्या बोले बच्चे...

हर साल छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है. स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह
स्वतंत्रता दिवस समारोह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2026 at 10:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया. इस दौरान बच्चे उत्साहित नजर आए. सुल्तानपुरी एस ब्लॉक स्कूल की छात्रा विशाखा ने बताया कि कार्यक्रम में आने पर बहुत अच्छा लगा. पिछले साल हमने कार्यक्रम में बैलून भी छोड़े थे. इस बार दूसरे स्कूल के बच्चों को सीएम मैडम के साथ बैलून छोड़ने का मौका मिला. हमें परेड देखने का दोबारा मौका मिला.

सर्वोदय कन्या विद्यालय सुल्तानपुरी की छात्रा आकांक्षा ने कहा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा. अच्छी डेकोरेशन हुई थी यहां. परेड देखी और दिल्ली सरकार के कामों की बहुत सारी जानकारी मिली. दूसरी बार कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला. बहुत अच्छा लगा. वहीं, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी की छात्रा एलिना ने कहा कि यहां कार्यक्रम में सभी की मेहनत देखी. परेड में शामिल सभी लोगों ने परेड की अच्छी तैयारी की थी. हमारे टीचरों और दोस्तों ने भी यहां आने के लिए तैयारी की थी. पूरे अनुशासन के साथ डेकोरम मेंटेन करते हुए हमने परेड देखी.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चे (ETV Bharat)

वहीं, कक्षा 11 की छात्रा कंचन ने कहा कि परेड काफी अच्छी लगी. यहां से काफी कुछ सीखने को मिला. हमारे टीचरों ने यहां लाने के लिए काफी मेहनत की. यहां मुख्यमंत्री का भाषण सुना और काफी जानकारी मिली. बता दें कि हर साल छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है. हर साल सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है. इनमें हर जिले के स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं. साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी उपस्थिति रहती है.

बता दें कि आज राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों समेत सभी प्रकार के लोगों ने शिरकत की.

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