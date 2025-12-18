ETV Bharat / state

दिल्ली ने देखी रांची के बच्चों की कला! वीर रंग पेंटिंग प्रदर्शनी में दिखाया भारतीय सेना का शौर्य

यह प्रदर्शनी ऑपरेशन सिंदूर पर भारती सैन्य बलों की वीरगाथा पर आधारित है. रांची सांसद और रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बताया कि रांची के 50 विद्यालयों के 20235 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और ऑपरेशन सिंदूर थीम पर अपनी कल्पना और भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर पेंटिंग बनाई थी.

इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल, भारत सरकार के रक्षा सचिव राजेश सिंह, रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी किया.

रांची: रांची के स्कूली बच्चों द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनाए गए पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोखन साहू, झारखंड भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे.

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को हमारे बच्चों ने बहुत ही भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है. यह प्रदर्शनी देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सैनिकों के प्रति हमारे सामूहिक सम्मान और वीरों को समर्पित है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रांची के बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के इस कार्य की सरहना करते हुए कहा कि संजय सेठ के द्वारा यह एक अद्भुत कार्य किया गया है. इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी. इस प्रकार के कार्य के लिए उन्होंने संजय सेठ को बधाई भी दी.

सांसद को पेंटिंग भेंट करते रक्षा राज्य मंत्री (ETV BHARAT)

ऑपेरशन सिंदूर हमारी सेना के पराक्रम में एक नया अध्याय है- संजय सेठ

इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने अपने पराक्रम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है. इस ऑपरेशन से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी. हर तरफ उत्सव का माहौल था. तभी मेरे मन में यह विचार आया कि हमारी नई पीढ़ी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत पीढ़ी कहते हैं, वह इस बारे में क्या सोचती है.

रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ही प्रेरणा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में रांची में सांसद कला महोत्सव का आयोजन किया. 50 से अधिक स्कूलों से संपर्क किया गया. मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में विद्यालयों के आग्रह आने लगे. उसका सुखद परिणाम हुआ कि 20 हजार से अधिक पेंटिंग बच्चों ने बनाई.

बच्चों की पेंटिंग की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी हो, यह बात मेरे मन में थी. आखिरकार आज इसमें सफलता भी मिली. नई दिल्ली में दो दिवसीय वीर रंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इसे देशभर के वरिष्ठजनों का आशीर्वाद भी मिला. यह मेरी एक अनूठी पहल रही, जिसे देश भर से सराहना मिली. उन बच्चों को साधुवाद और ढेर सारा स्नेह, जिन्होंने इस कार्निवल को सफल बनाया.

