चतरा में जान जोखिम में डालकर नाला पार करते स्कूली बच्चे, पोटम गांव में सड़क और पुल की सालों से ग्रामीण कर रहे हैं मांग
चतरा जिले के पोटम गांव में स्कूल बच्चे बिना सहारे के नाला पार करके स्कूल पहुंचते हैं.
Published : August 3, 2026 at 8:44 PM IST
चतरा: जिले के लावालौंग प्रखंड अंतर्गत हेडूम पंचायत का पोटम गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की राह ताक रहा है. बारिश शुरू होते ही गांव के ग्रामीणों और खासकर स्कूली बच्चों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है. शहर से गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है.
बिना सहारे नाला पार करते स्कूली छात्र
बारिश के मौसम में सुरक्षित पुलिया नहीं होने की वजह से बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है. पोटम स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे रोजाना ऐसे ही खतरनाक रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं. बारिश के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है. यहां मासूम बच्चे नाले के किनारे खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना ही रास्ता पार करके स्कूल पहुंचते हैं. ऐसे में बड़े हादसे होने की आशंका हमेशा बनी रहती है.
ग्रामीण कर रहे हैं सालों से सड़क-पुल की मांग
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण की मांग सालों से जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के समक्ष रखी जा चुकी है लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है. ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के दिनों में गांव का शहर से संपर्क और भी मुश्किल हो जाता है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ-साथ किसी आपात स्थिति में बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन जाता है.
प्रशासनिक व्यवस्था की जमीनी हकीकत
विकास के दावों के बीच पोटम गांव की यह भयाभय तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क और नाले पर पुल निर्माण कराने की मांग की है.
इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कंचन कुमारी ने कहा कि मामले को जल्द उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि डीएमएफटी फंड से पुल और सड़क निर्माण का कार्य कराने के लिए पहल की जाएगी.
ये भी पढ़ें- गिरिडीह में रोक के बावजूद क्षतिग्रस्त पुल से गुजर रहे भारी वाहन, प्रशासन मौन
हजारीबाग: ग्रामीणों ने की श्रमदान से सड़क की मरम्मती, जन प्रतिनिधियों के खिलाफ है रोष
पाकुड़: 15 दिनों से महेश्वर टुडू लापता, सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम