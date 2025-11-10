ETV Bharat / state

स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी, मवेशी सामने आने पर हुआ हादसा, दो की हालत गंभीर

पेंड्रा दोबटिया मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलट गई.जिसमें दो को गंभीर चोट आई है.

school children Auto overturned
स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा दोबटिया मुख्य मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलट गई. हादसा उस वक्त हुआ जब दो मवेशी लड़ते हुए ऑटो के आगे आ गए.मवेशियों से टक्कर होने से बचाने के चक्कर में ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया.इसके बाद गाड़ी पलट गई. इस हादसे में दो बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य को मामूली चोट लगी है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी बच्चों की जान बची. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पेंड्रा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

ऑटो के सामने मवेशी आने से हादसा: पुलिस के मुताबिक मरवाही के सिवनी से दर्जनभर बच्चे ऑटो में सवार होकर पेंड्रा आ रहे थे. सभी बच्चे फिजिकल कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहे एथलेटिक्स लीग 2025 में शामिल होने के लिए आ रहे थे. ऑटो में करीब 12 बच्चे सवार थे.जैसे ही ऑटो अड़भार गांव के पास पहुंची अचानक मवेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए. वाहनों को लड़ता हुआ देखकर ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. जिसके बाद तेज रफ्तार ऑटो पलट गई.स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर मवेशियों का डेरा जमा रहता है. जिसके कारण रोजाना हादसे होते हैं.

गाय सामने आ गया तो ऑटो पलट गया. हम लोग सिवनी से पेंड्रा जा रहे थे.ऑटो में 7-8 लोग सवार थे.जिसमें से 4 लोगों को चोट लग गई है- लक्ष्मी केंवट.घायल छात्रा

हम लोग ऑटो के पीछे बाइक पर थे.ऑटो जब पलटी और हम लोग पहुंचे तो ग्रामीण ऑटो को उठा चुके थे. बच्चों के मुताबिक सामने दो गाय लड़ रही थी. बाजू में ट्रक था इसलिए ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया.दो बच्चों को चोट ज्यादा आई है,बाकी बच्चे सुरक्षित हैं -जितेंद्र कुमार, शिक्षक


ग्रामीणों ने बचाई जान : हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बच्चों को बाहर निकाला और 112 और 108 के साथ पेंड्रा पुलिस को सूचना दी. सभी को बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया . अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बच्चों का इलाज शुरु किया.जिसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

7-8 पेशेंट आए हैं.जिसमें से दो को गंभीर चोट आई है.बाकी को मामूली चोट थी तो उपचार करके भेज दिया गया है. जिस बच्ची को भर्ती किया गया है उसकी उम्र 13 साल है.बाकी जो ओपीडी में थे उनकी उम्र 5 से 10 साल के करीब है. एक मैडम जिनकी उम्र 30 साल है उनका बोन फ्रैक्चर हुआ है-डॉ प्रशांत रात्रे , जिला अस्पताल

पेंड्रा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक से पूछताछ की जा रही है.इस घटना से क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल है, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. हादसे के बाद एथलेटिक्स लीग आयोजन स्थल पर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं.

