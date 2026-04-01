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कुशीनगर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत; वितरित की गईं नि:शुल्क पुस्तकें, छात्रों ने निकाली रैली

कुशीनगर : जिले में स्कूल चलो अभियान का आयोजन कई स्थानों पर किया गया. बुधवार को जिला मुख्यालय रविन्द्र नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत किया तथा शिक्षकों ने तिलक लगाकर बच्चों का अभिनंदन किया. इस अवसर पर नवीन सत्र के लिए छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें भी वितरित की गईं.





कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान रैली को रवाना किया. रैली में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न मार्गों से जागरूकता संदेश दिया. अंत में खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी नागेंद्र मणि, जिला समन्वयक सामुदायिक अखिलेश चौधरी, शिव कुमार, द्रौपदी सिंह, रेणुबाला सिंह, रागिनी, पंकजा, अजय, पवन रईस सहित अनेक लोग उपस्थित रहे. संचालन जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका ने किया.

इसके साथ ही जिले के बीआरसी कसया एवं अन्य स्थानों पर भी रैलियों और पुस्तक वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. अधिकारियों व शिक्षकों ने इस दौरान अभिभावकों से बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने और उन्हें नियमित विद्यालय भेजने की अपील की. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों एवं गणमान्य व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी रही.