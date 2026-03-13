ETV Bharat / state

यूपी में 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा, इस दिन से स्कूल भेजे जाएंगे बच्चे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए प्रदेशभर में “स्कूल चलो अभियान” को व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अभियान को सुनियोजित और प्रभावी ढंग से संचालित कराने के लिए कहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ना तथा ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूलों में नामांकित करना है.

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले वर्षों में “स्कूल चलो अभियान” के जरिए शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे विशेषकर वंचित वर्ग, बालिकाएं, दिव्यांग बच्चे, कामकाजी बच्चे और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे स्कूल से बाहर हैं. ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए.



अभियान के प्रमुख लक्ष्य: सरकार ने अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इनमें 3 साल की आयु पूरी कर चुके सभी बच्चों का आंगनवाड़ी या बालवाटिका में नामांकन. 6 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों का कक्षा-1 में शत-प्रतिशत प्रवेश. 7 से 14 साल के सभी ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उनका स्कूलों में नामांकन. आंगनवाड़ी से कक्षा-1, कक्षा-5 से कक्षा-6, कक्षा-8 से कक्षा-9 और कक्षा-10 से कक्षा-11 तक शत-प्रतिशत ट्रांजिशन सुनिश्चित करना शामिल है.



दो चरणों में चलेगा अभियान: राज्य सरकार ने “स्कूल चलो अभियान” को 2 चरणों में संचालित करने का निर्णय लिया है.



पहला चरण: 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026



दूसरा चरण: 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026



जिलों में रणनीति तैयार करने के निर्देश: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें जिले की रणनीति और कार्ययोजना तैयार की जाए. जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे.



व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर: अभियान को सफल बनाने के लिए समाचार पत्रों, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, रैलियों, प्रभात फेरियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और एलईडी वैन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. साथ ही सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, स्कूल प्रबंधन समितियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा.



बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान: सरकार ने निर्देश दिया है कि बालिकाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाए. घरेलू या सामाजिक कारणों से पढ़ाई से दूर रहने वाली बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ा जाए और उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रवेश दिलाने पर जोर दिया जाए. दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने और उन्हें आवश्यक शिक्षण सामग्री व उपकरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.



किसी भी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में प्रवेश से वंचित न करें: सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज न होने पर भी किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा. अभिभावकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही नामांकन किया जाएगा.



अभियान के लिए धनराशि भी आवंटित: “स्कूल चलो अभियान” के संचालन के लिए समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के तहत प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपये, प्रत्येक ब्लॉक को 10 हजार रुपये और प्रत्येक विद्यालय को 2,500 रुपये की धनराशि दी जाएगी. इन निधियों का उपयोग अभियान से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन में किया जाएगा. सरकार ने निर्देश दिया है कि अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां 31 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएं और जिलाधिकारी नियमित रूप से इसकी प्रगति की समीक्षा करें.