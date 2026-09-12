गोरखपुर: मां के सामने स्कूल बस ने बेटे को रौंदा, मौके पर मौत
तेज रफ्तार स्कूल बस की टक्कर से 5 साल के मासूम छात्र की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 3:36 PM IST
गोरखपुर: पिपराइच थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक स्कूल बस ने मां के सामने ही उसके 5 साल के मासूम को कुचल दिया, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए मां बस का इंतजार कर रही थी. तभी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी. जिससे बच्चे की मौत हो गई.
हादसे के बाद, बस चालक बस लेकर भागने लगा, तभी आसपास में मौजूद ग्रामीणों ने स्कूल बस को दौड़कर पकड़ लिया और बस में बैठी स्कूल टीचर को बंधक बना लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया.
सोनी का 5 साल का बेटा हिमांशु एसडी पब्लिक स्कूल चौरी में कक्षा एक का छात्र था. शनिवार सुबह स्कूल जाने से पहले सोनी ने बच्चे का लंच तैयार किया, फिर घर के बाहर स्कूल बस के आने का इंतजार करने लगी. सुबह 8:00 बजे अचानक एसडी पब्लिक स्कूल की बस तेज रफ्तार से आई और बच्चे को कुचलते हुए चली गई.
घटना के बाद सोनी ने शोर मचाई, इसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने बस को घेर लिया और बस में बैठी टीचर को बंधक बना लिया. जबकि ड्राइवर मौके से भाग निकला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर करीब 3 घंटे बाद बस समेत टीचर को थाने ले गई.
हादसे के बाद एसडीएम ज्ञान प्रताप सिंह, तहसीलदार भागीरथी सिंह भी मौके पर पहुंचे. हंगामा कर रहे परिवार के लोगों ने एसडीएम को एक पत्र सौंपा, जिसमें एक करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.
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