ETV Bharat / state

हिंडौन​सिटी में स्कूल बस पलटी, 30 से अधिक बच्चे घायल, सड़क पर बिखरे बस्ते

हिंडौनसिटी में पलटी स्कूल बस ( ETV Bharat Karauli )

करौली: हिंडौन​सिटी में शुक्रवार को निजी स्कूल की एक बस पलट गई, जिसमें सवार 30 से अधिक विद्यार्थी चोटिल हो गए. इनमें से 10 विद्यार्थियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. इस मामले में एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है. पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. निजी स्कूल की बस छात्रों को घर से लेकर जा रही थी. बस की रफ्तार तेज थी. इस दौरान यह क्यारदा गांव के पास अचानक पलट गई. बस के पलटते ही वहां कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला. खून से लथपथ बच्चों को हिण्डौन के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां 10 बच्चों का उपचार किया जा रहा है, जबकि शेष बच्चों के हल्की चोटें आईं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया. पढ़ें: सवाई माधोपुर: बजरी डंपर से टकरा पलटी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम