हिंडौनसिटी में स्कूल बस पलटी, 30 से अधिक बच्चे घायल, सड़क पर बिखरे बस्ते
हिंडौनसिटी में स्कूल बस पलटने से हुए हादसे की जांच के लिए स्कूल ने कमेटी गठित की है.
Published : October 31, 2025 at 1:29 PM IST
करौली: हिंडौनसिटी में शुक्रवार को निजी स्कूल की एक बस पलट गई, जिसमें सवार 30 से अधिक विद्यार्थी चोटिल हो गए. इनमें से 10 विद्यार्थियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. इस मामले में एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है. पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.
निजी स्कूल की बस छात्रों को घर से लेकर जा रही थी. बस की रफ्तार तेज थी. इस दौरान यह क्यारदा गांव के पास अचानक पलट गई. बस के पलटते ही वहां कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला. खून से लथपथ बच्चों को हिण्डौन के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां 10 बच्चों का उपचार किया जा रहा है, जबकि शेष बच्चों के हल्की चोटें आईं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया.
जांच समिति गठित की : जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) इंद्रेश तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस के सामने अचानक एक जानवर के आ गया. उससे बचने के लिए चालक ने ब्रेक लगाए, जिससे बस असंतुलित होकर पलट गई. हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है. उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे और जांच शुरू कर दी है.
अभिभावकों में रोष: हादसे के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में रोष है. उनका आरोप है कि हादसे के बाद स्कूल संचालक घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय पहले स्कूल ले गए. यहां से पुलिस को सूचना मिलने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लोगों ने परिवहन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विभाग बसों की ठीक से जांच किए बिना ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर देता है.