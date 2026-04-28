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हांसी जिले में स्कूल बस पलटी, बड़ा हादसा टला, 40–45 बच्चे थे सवार

दूसरी बस से बच्चों को घर भेजा गयाः बस में करीब 40–45 बच्चे सवार थे. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई और सभी बच्चे सुरक्षित हैं. बाद में स्कूल प्रबंधन ने दूसरी बस की व्यवस्था कर बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया.

हांसी: जिले के बास क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया. सीडीएस स्कूल की बस गांव सीसर और खरबला से बच्चों को लेकर मुंढाल की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक के कारण सड़क किनारे पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई.

हांसी एसपी विनोद कुमार (ETV Bharat)

खेत में पलट गई बसः आपको बता दें कि हांसी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब बास थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पलट गई. मुंढाल स्थित सीडीएस स्कूल की बच्चों से बस भरी स्कूल जा रही थी. रास्ते में सीसर खरबला के पास नहर के नजदीक सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक साइड दबा दी. जगह कम मिलने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर उसे संभाल नहीं पाया. बस सड़क से उतरकर खेत में पलट गई.

स्कूल बस का हाल (ETV Bharat)

कोई भी बच्चा नहीं हुआ घायल: हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन आसपास काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ.

बस की धीमी रफ्तार से बची जानः घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. दोनों वाहनों, बस और ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बस की रफ्तार ज्यादा होती तो यह हादसा काफी गंभीर हो सकता था. बच्चों के सुरक्षित होने से अभिभावकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

क्या बोले हांसी एसपीः हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि "बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है, जो एक बड़ी राहत की बात है." उन्होंने कहा कि "घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी."