बाड़मेर: प्रशासन की सख्ती के खिलाफ बाल वाहिनी संचालकों की हड़ताल, स्कूली बच्चों को परेशानी

हड़ताल में निजी स्कूल संचालकों ने भी बाल वाहिनी संचालकों का खुला समर्थन किया. हड़ताल के दौरान बाल वाहिनी संचालकों और निजी स्कूल प्रबंधकों ने जिला कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने और कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देने की मांग की.

बाड़मेर: जिले में पिछले कुछ दिनों से नियमों का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों (स्कूल वैन) के खिलाफ सख्त कार्रवाई से नाराज वाहन संचालकों ने सोमवार को हड़ताल कर दी. हड़ताल के कारण स्कूली बच्चों को आने-जाने में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी. सड़कों पर बाल वाहिनियां नदारद होने से अभिभावकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र दवे ने बताया कि वे नियमों के खिलाफ नहीं हैं. सरकार के सभी नियमों का पालन करना जिम्मेदारी है, लेकिन जिन वाहनों में मामूली कमियां हैं, उन्हें ठीक करने में समय लगता है. अचानक इतनी सख्ती से सभी संचालक परेशान हैं. कई वाहन तो पूरी तरह फिट हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई हो रही है. आए दिन चालान और सीजिंग से तंग आकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा. उन्होंने बताया कि प्रशासन से मुलाकात में अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का पालन अनिवार्य है. संचालकों ने कमियों को दूर करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा है.

चलाया जा रहा जांच अभियान: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण गुप्ता के निर्देश पर जिले में पिछले कुछ दिनों से नियमों का पालन नहीं करने वाली बाल वाहिनियों के चालान काटे जा रहे हैं और वाहनों को सीज किया जा रहा है, जिससे संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. बाल वाहिनियों के चालान काटने और वाहन सीज की लगातार हो रही कार्रवाई से संचालकों में भारी रोष व्याप्त है.