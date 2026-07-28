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आबूरोड में अधूरे सीवरेज ने फैलाया जाल: 35 बच्चों से भरी बस फंसी दलदल में, बाल-बाल बची जान

घटना के बाद गांधीनगर मुख्य चौराहे पर लंबा जाम लग गया. सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं और लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा. कई घंटे की मशक्कत के बाद भी मार्ग पूरी तरह सुचारू नहीं हो सका. लगातार हो रही बारिश और अधूरे सीवरेज कार्य के कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे आमजन और वाहन चालकों में भारी नाराजगी है.

सिरोही: जिले के आबूरोड शहर में चल रहे सीवरेज कार्य की लापरवाही एक बार फिर लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ती दिखाई दी. मंगलवार को गांधीनगर मुख्य पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास बारिश के बीच सड़क पर बने दलदल में 35 विद्यार्थियों से भरी एक निजी स्कूल बस फंस गई. चालक की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बाद में दूसरी बस की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को विद्यालय भेजा गया.

स्थानीय नागरिकों ने सीवरेज कार्य कर रही कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किए सड़कें खोद दी गई हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. नागरिकों ने आरोप लगाया कि संबंधित एजेंसियों की लापरवाही के कारण शहर की यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है.

सीवर चेंबर के पास बना गड्ढा (ETV Bharat Sirohi)

पहले भी हो चुके हादसे: पूर्व पालिका उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने भी मौके पर पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सीवरेज कार्य के दौरान दो मजदूरों और एक युवक की मौत जैसी गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने कोई ठोस सबक नहीं लिया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत तथा अधूरे सीवरेज कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने की मांग की. इस घटना ने एक बार फिर शहर में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट की गुणवत्ता, निगरानी और स्कूली बच्चों सहित आमजन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जनआंदोलन किया जाएगा.