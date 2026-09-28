स्कूली बस मकान से टकराई, कासगंज में बाल-बाल बचे नौनिहाल
कासगंज के ब्लॉक गंजडुंडवारा की ग्राम पंचायत नरदोली में सड़क खराब होने की वजह से स्कूल बस हादसे की शिकार हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 2:26 PM IST
कासगंज: जनपद कासगंज के ब्लॉक गंजडुंडवारा की ग्राम पंचायत नरदोली में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. बच्चों को लेने आ रही अमर सिंह शास्त्री इंटर कॉलेज, विजयनगर की बस जलभराव और कीचड़ के कारण अनियंत्रित होकर एक मकान से जा टकराई. गनीमत रही कि बस में मौजूद मासूम बच्चे और चालक सुरक्षित रहे.
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार सुबह कॉलेज बस का चालक देवेश रोजाना की तरह बच्चों को लेने गांव आ रहा था.
गांव की मुख्य सड़क पर जलभराव के चलते कीचड़ जमा थी. जैसे ही बस आगे बढ़ी, कीचड़ में पहिए फिसलने से चालक का वाहन पर से संतुलन बिगड़ गया और बस सीधे एक ग्रामीण के मकान से जा टकराई.
अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरातफरी मच गई, हालांकि किसी के हताहत न होने से सभी ने राहत की सांस ली.
गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हल्की बारिश या नालियों का पानी पूरी सड़क को कीचड़ में तब्दील कर देता है.
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूली बच्चों को रोजाना इस दुश्वारी से गुजरना पड़ता है. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव में पक्की सड़क कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी न हो.
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