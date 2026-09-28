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स्कूली बस मकान से टकराई, कासगंज में बाल-बाल बचे नौनिहाल

स्कूली बस मकान से टकराई, कासगंज में बाल-बाल बचे नौनिहाल ( ईटीवी भारत )

​कासगंज: जनपद ​कासगंज के ब्लॉक गंजडुंडवारा की ग्राम पंचायत नरदोली में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. बच्चों को लेने आ रही अमर सिंह शास्त्री इंटर कॉलेज, विजयनगर की बस जलभराव और कीचड़ के कारण अनियंत्रित होकर एक मकान से जा टकराई. गनीमत रही कि बस में मौजूद मासूम बच्चे और चालक सुरक्षित रहे.