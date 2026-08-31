अमेठी में स्कूली बस कंटेनर से टकराई; 24 से अधिक बच्चे घायल, दो गंभीर
डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 4:16 PM IST
अमेठी: यूपी के अमेठी में सोमवार को एक स्कूल बस कंटेनर से भिड़ गई. हादसे में 24 से अधिक बच्चे घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. घायलों में दो बच्चों को ज्यादा चोट आई है. हादसे में स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है. अतिवृष्टि के चलते जिलाधिकारी के सार्वजनिक अवकाश के बावजूद भी स्कूल खुला था. डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र भाले सुल्तान शहीद स्मारक में सोमवार को सुबह करीब 11 बजे अलीनगर और थौरी के बीच स्कूल की बस सामने से आ रहे कंटेनर से टकरा गई, जिससे दो दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए.
एएसपी ने बताया कि घटना में करीब 24 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 15 बच्चे इलाज के लिए सीएचसी जगदीशपुर भेजे गए. उसमें दो बच्चों को फ्रैक्चर है, बाकी सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं. उन्होंने बताया कि मौके पर क्रेन आदि बुलाकर बस में फंसा कंटेनर निकलवा लिया गया है. संपूर्ण घटना के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने सोमवार को जिले में स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया है.
आदेश के बावजूद आरपीएस पब्लिक स्कूल के खुले होने पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा शासन-प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. मामले में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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