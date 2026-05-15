ETV Bharat / state

रेवाड़ी में स्कूल बस और कैंटर की टक्कर, हाईवे पर अफरा-तफरी, दिल्ली टूर पर जा रहे बच्चे बाल-बाल बचे

रेवाड़ी हाईवे पर स्कूल बस और कैंटर की टक्कर हुई. हादसे में सभी बच्चे बाल-बाल बच गए. हालांकि दोनों वाहन चालक घायल हो गए.

Rewari school bus accident
रेवाड़ी में स्कूल बस और कैंटर की टक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले में शुक्रवार सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक स्कूल बस और आयशर कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा मसानी बैराज के पास खलियावास क्षेत्र में हुआ. टक्कर इतनी तेज थी कि कैंटर सड़क पर पलट गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकाला. सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई.

दिल्ली टूर पर जा रहे थे बच्चे: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो राजस्थान के बहरोड़ स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे स्कूल बस में सवार होकर दिल्ली और गुरुग्राम टूर पर जा रहे थे. हादसे के समय बस में करीब 20 बच्चे मौजूद थे. राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं. हालांकि हादसे में स्कूल बस चालक और कैंटर चालक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच: वहीं, धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीरी लाल ने बताया कि, "बहरोड़ राजस्थान की स्कूल बस बच्चों को लेकर दिल्ली-गुरुग्राम टूर पर जा रही थी. हादसे के बाद कैंटर पलट गया. बस में सवार सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं. घायल ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है."

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता: हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई. स्थानीय लोगों की सतर्कता और तेजी से राहत कार्य होने के कारण बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:पानीपत में दिनदहाड़े ITI छात्र की हत्या, पुरानी रंजिश में युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से किया वार

TAGGED:

DELHI JAIPUR HIGHWAY ACCIDENT
SCHOOL BUS COLLISION REWARI
REWARI MASANI BARRAGE ACCIDENT
REWARI CANTER TRUCK ACCIDENT
REWARI SCHOOL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.