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रेवाड़ी में स्कूल बस और कैंटर की टक्कर, हाईवे पर अफरा-तफरी, दिल्ली टूर पर जा रहे बच्चे बाल-बाल बचे

रेवाड़ी: जिले में शुक्रवार सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक स्कूल बस और आयशर कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा मसानी बैराज के पास खलियावास क्षेत्र में हुआ. टक्कर इतनी तेज थी कि कैंटर सड़क पर पलट गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत बच्चों को बस से बाहर निकाला. सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई.

दिल्ली टूर पर जा रहे थे बच्चे: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो राजस्थान के बहरोड़ स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे स्कूल बस में सवार होकर दिल्ली और गुरुग्राम टूर पर जा रहे थे. हादसे के समय बस में करीब 20 बच्चे मौजूद थे. राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं. हालांकि हादसे में स्कूल बस चालक और कैंटर चालक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच: वहीं, धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीरी लाल ने बताया कि, "बहरोड़ राजस्थान की स्कूल बस बच्चों को लेकर दिल्ली-गुरुग्राम टूर पर जा रही थी. हादसे के बाद कैंटर पलट गया. बस में सवार सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं. घायल ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है."