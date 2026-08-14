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बरेली में स्कूली बच्चों से भरी बस पेड़ से टकराई, 13 घायल; 6 गंभीर

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई. जटऊ पट्टी गांव के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी. हादसे के दौरान बस में करीब 31 बच्चे सवार थे, जिनमें से 13 बच्चे घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.



बताया गया कि बस सुबह करीब 6:30 बजे बच्चों को लेकर न्यू इंग्लैंड स्कूल जा रही थी. अचानक चालक का बस पर नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन पेड़ से टकरा गया.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने में मदद की.



सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस भी पहुंची और सभी घायल बच्चों को राममूर्ति मेडिकल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने छह बच्चों को गंभीर स्थिति में भर्ती कर उपचार शुरू किया, जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.



हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई. उनका कहना है कि बस की हालत लंबे समय से खराब थी और शिकायतों के बावजूद इसे बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.