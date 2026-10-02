ETV Bharat / state

कानपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत; 3 छात्र-2 टीचर घायल

बिधनू थाना प्रभारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. डंपर को कब्जे में ले लिया गया है.

कानपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को मारी टक्कर.
कानपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को मारी टक्कर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: बिधनू थाना क्षेत्र में कानपुर-सागर हाइवे पर मोरंग बालू लदे बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई है, जबकि तीन छात्र और दो शिक्षिकाएं घायल हैं. सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है.

स्कूल बस के ड्राइवर अर्जुन श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे के वक्त बस में करीब 35-36 लोग सवार थे. इनमें बच्चे और स्कूल का स्टाफ था. सभी लोग गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. यह स्कूल बस घाटमपुर के मूसानगर रोड पर स्थित चीना पब्लिक स्कूल की है.

गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नौबस्ता क्षेत्र से शिक्षक और छात्र बस में सवार होकर स्कूल जा रहे थे. जैसे ही बस कानपुर-सागर हाईवे पर हरबसपुर गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने बस को टक्कर मार दी.

बस चालक का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

बस चालक अर्जुन ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार डंपर को आते देखकर उसने बस को बचाने के लिए सड़क से नीचे उतारने की कोशिश की, इसके बावजूद बेकाबू डंपर ने बस के साइड और पिछले हिस्से में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की खिड़कियों के शीशे टूटकर अंदर बिखर गए. हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई.

हादसे के समय बस की पिछली सीट पर खिड़की के पास बैठीं विज्ञान की शिक्षिका ऐश्वर्या श्रीवास्तव (35) गंभीर रूप से घायल हो गईं. खिड़की का कांच टूटने से उनके सिर में गहरे घाव हो गए. साथी शिक्षक आनन-फानन में उन्हें बिधनू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतका बर्रा की रहने वाली थीं और उनके पिता का नाम पवन श्रीवास्तव है.

हादसे में घायल छात्र और महिला टीचर.
हादसे में घायल छात्र और महिला टीचर. (Photo Credit: ETV Bharat)

हादसे में बिनगवां निवासी कक्षा-7 के छात्र रौनक वर्मा की आंखों में कांच के टुकड़े लग गए हैं. इसके साथ हीं कक्षा-5 में पढ़ने वाला उसका भाई कनिष्क, नौबस्ता निवासी कक्षा-5 की छात्रा मैत्री, गल्लामंडी निवासी कक्षा-11 की छात्रा सुहानी और मछरिया निवासी कक्षा-10 का छात्र कुशाग्र भी बस हादसे में घायल हैं.

हादसे में तौधकपुर निवासी टीचर अंजू रीता (37) और जूही लाल कॉलोनी निवासी टीचर हिमांशु यादव (30) को इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं सागरपुरी निवासी अर्पित दीक्षित (25), दुर्गा चौहान (37), निखलेश्वर बाजपेई (47) और छात्र रौनक को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया.

घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल शुभांगी सिंह सीएचसी पहुंचीं. शिक्षिका ऐश्वर्या की मौत की खबर सुनते ही वह बेसुध हो गईं. वहीं, स्कूल के डायरेक्टर पंकज सचान ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. शिक्षिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: रामपुर में राज्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार; कहा- जो एनकाउंटर हुए, वह कानून-व्यवस्था के लिए जरूरी

TAGGED:

SCHOOL BUS ACCIDENT KANPUR HIGHWAY
KANPUR TEACHER KILLED IN ACCIDENT
SCHOOL BUS ACCIDENT KANPUR INJURY
TEACHER KILLED KANPUR SAGAR ROAD
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.