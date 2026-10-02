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कानपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत; 3 छात्र-2 टीचर घायल

कानपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बिधनू थाना क्षेत्र में कानपुर-सागर हाइवे पर मोरंग बालू लदे बेकाबू डंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई है, जबकि तीन छात्र और दो शिक्षिकाएं घायल हैं. सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है.

स्कूल बस के ड्राइवर अर्जुन श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे के वक्त बस में करीब 35-36 लोग सवार थे. इनमें बच्चे और स्कूल का स्टाफ था. सभी लोग गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. यह स्कूल बस घाटमपुर के मूसानगर रोड पर स्थित चीना पब्लिक स्कूल की है. गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नौबस्ता क्षेत्र से शिक्षक और छात्र बस में सवार होकर स्कूल जा रहे थे. जैसे ही बस कानपुर-सागर हाईवे पर हरबसपुर गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने बस को टक्कर मार दी. बस चालक का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) बस चालक अर्जुन ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार डंपर को आते देखकर उसने बस को बचाने के लिए सड़क से नीचे उतारने की कोशिश की, इसके बावजूद बेकाबू डंपर ने बस के साइड और पिछले हिस्से में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की खिड़कियों के शीशे टूटकर अंदर बिखर गए. हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई.