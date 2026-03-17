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सीकर में ओवरटेक के दौरान 2 स्कूल बसों की टक्कर, 30 से बच्चे घायल, भरतपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस संतुलन खोकर सड़क किनारे पलट गई, जबकि दूसरी बस में अचानक ब्रेक लगने से उसमें बैठे बच्चे आगे की सीटों से टकरा गए. इस हादसे में करीब 30 से अधिक बच्चे घायल हो गए. हालांकि गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अधिकांश बच्चों के सिर, हाथ और चेहरे पर हल्की चोटें आई हैं.

पुलिस के मुताबिक दोनों बसों में ज्यादातर बच्चे प्राथमिक कक्षाओं के थे, जो इस अचानक हुए हादसे से काफी घबरा गए. दादिया थाना प्रभारी बुद्धिप्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ओवरटेक करने की कोशिश को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही को भी जांच के दायरे में लिया गया है.

सीकर/भरतपुर : जिले के दादिया थाना इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया. जब एक निजी स्कूल की दो बसें आपस में टकरा गई. यह घटना दुर्गापुरा नाड़ी जोहड़ी के पास उस समय हुई, जब स्कूल की दोनों बसें बच्चों को घर से लेकर स्कूल जा रही थी. बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क पर चढ़ने से पहले दोनों बसें एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी इसी दौरान साइड से टक्कर हो गई. इधर भरतपुर में भी यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए.

बच्चों की हालत खतरे से बाहर : घटना की सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया. घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए पिपराली के सरकारी अस्पताल और सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है.

हाईवे पर भीषण हादसा : जयपुर-आगरा हाईवे पर बांसी के पास मंगलवार को एक यात्रियों से भरी एक निजी बस पलट गई. हादसे में कम से कम 7 यात्री घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बस उत्तर प्रदेश के बरेली से जयपुर की ओर जा रही थी. बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर मजदूरी और छोटे काम-धंधे के लिए जयपुर जा रहे थे. हादसा उस समय हुआ जब बस बांसी गांव के पास पहुंची. इसी दौरान बस और एक ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.

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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कई यात्री बस के नीचे दब गए और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे. सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. घायल मुनेन्द्र ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलटते ही अफरा-तफरी मच गई. उन्होंने कहा कि वे खुद बस के नीचे दब गए थे और बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले गए. मुनेन्द्र ने बताया कि हादसे के समय बस चालक को नींद आ रही थी, जिससे वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया.

हादसे में घायल हुए यात्रियों में अनुज (2) पुत्र राम कैलाश निवासी पीलीभीत, रामकैलाश (32) पुत्र सुखलाल निवासी पीलीभीत, मुनेन्द्र (20) पुत्र रामलाल निवासी बरेली, राजपाल (50) पुत्र रोशनलाल निवासी सिसौना, बरेली, पवन (35) पुत्र हुकुम सिंह निवासी बरेली, छोटेलाल (35) पुत्र जीवराज निवासी बरेली तथा गफ्फार (35) पुत्र मसीद उल्लाह निवासी जलालपुर, शाहजहांपुर शामिल हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.