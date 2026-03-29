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50 बच्चों से भरी स्कूल बस का ब्रेक फेल, ड्राइवर ने खाई में गिरने से बचाया, 20 घायल, मोरनी हिल्स पर हादसा

पंचकूला: मोरनी हिल्स पर रविवार सुबह करीब 10 बजे एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. बस में करीब 50 बच्चे सवार थे, जो एडवेंचर गतिविधियों के बाद वापस लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक, बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिससे बस अनियंत्रित हो गई. ये स्थिति बेहद खतरनाक थी ,क्योंकि रास्ता पहाड़ी और संकरा था, जहां जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया.

मोरनी स्कूल बस हादसा: इस मुश्किल हालात में बस ड्राइवर नरेंद्र पाल ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया. उन्होंने बस को खाई की ओर जाने से बचाते हुए पहाड़ की तरफ मोड़ दिया, जिससे बस की रफ्तार कम हो गई और वो पहाड़ से टकराकर रुक गई. इस फैसले से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और सभी बच्चों की जान बच गई. ड्राइवर की इस सूझबूझ की हर कोई सराहना कर रहा है.

बच्चों को पहले ही कर दिया था अलर्ट: हादसे से ठीक पहले ड्राइवर ने बस में सवार बच्चों को सतर्क कर दिया था. उन्होंने बच्चों से कहा कि वे सीट या खिड़की को मजबूती से पकड़ लें, ताकि झटका लगने पर खुद को संभाल सकें. बच्चों ने भी ड्राइवर की बात मानी, जिससे हादसे के दौरान उन्हें गंभीर चोटों से बचने में मदद मिली. यह सतर्कता इस पूरे घटनाक्रम में अहम साबित हुई.

20 बच्चे घायल, अस्पताल में इलाज जारी: इस हादसे में करीब 20 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं. सभी घायलों को तुरंत दूसरी बस के जरिए पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल पंचकूला में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है.