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कवर्धा में स्कूल बस पलटी, 15 बच्चे घायल, हादसे से मचा हड़कंप

कवर्धा रोड एक्सीडेंट ( ETV BHARAT )

कवर्धा: जिले में सोमवार को स्कूल बस पलटने से हड़कंप मच गया. दामापुर और कापादाह गांव के पास एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई. बस बच्चों को छोड़ने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में कई बच्चे सवार थे. दुर्घटना में 15 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. सभी घायल बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पंडरिया पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

स्टेयरिंग जाम होने से हादसा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस का स्टेयरिंग अचानक जाम होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे बस पलट गई. हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चों को बस से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई.