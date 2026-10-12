कवर्धा में स्कूल बस पलटी, 15 बच्चे घायल, हादसे से मचा हड़कंप
कवर्धा में स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया. कुल 15 बच्चे घायल हुए हैं. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 9:12 PM IST
कवर्धा: जिले में सोमवार को स्कूल बस पलटने से हड़कंप मच गया. दामापुर और कापादाह गांव के पास एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई. बस बच्चों को छोड़ने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में कई बच्चे सवार थे. दुर्घटना में 15 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. सभी घायल बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पंडरिया पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
स्टेयरिंग जाम होने से हादसा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस का स्टेयरिंग अचानक जाम होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे बस पलट गई. हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चों को बस से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई.
बच्चों की हालत जानने अस्पताल पहुंचे परिजन
हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घबराए हुए अस्पताल पहुंचे. अपने बच्चों को घायल अवस्था में देखकर परिजन चिंतित नजर आए. अस्पताल में बच्चों का उपचार शुरू किया गया. राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी भी बच्चे को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और डायल 112 ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य में सहयोग किया. घायल बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दी गई. स्कूल बस से जुड़ा यह हादसा बच्चों की सुरक्षा और वाहनों की नियमित जांच की आवश्यकता को एक बार फिर सामने लाता है.