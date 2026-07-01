ETV Bharat / state

बस्तर में शिक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, स्कूल भवनों का होगा कायाकल्प, मंत्रोच्चार पर भी शिक्षा मंत्री ने दिया बयान

जगदलपुर : बस्तर की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि नक्सल प्रभावित बस्तर में अब विकास के साथ-साथ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही हैं. जर्जर स्कूल भवनों के कायाकल्प से लेकर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने और संस्कार शिक्षा को बढ़ावा देने तक सरकार कई स्तरों पर काम करने का दावा कर रही है.

बस्तर संभाग के स्कूलों का मंगवाया गया ब्यौरा

मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है. जिन स्कूल भवनों की हालत जर्जर है, उनकी सूची तैयार कर चरणबद्ध तरीके से मरम्मत और नए भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

स्कूल भवनों का होगा कायाकल्प (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)