बदहाल पाठशाला: खुले में पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी, 90 स्टूडेंट्स के लिए एक ही कक्ष

खुले में पढ़ने को मजबूर बच्चे ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नैनवां उपखंड की गम्भीरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत संडीला गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के दावों की पोल खोलती नजर आती है. आठ कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 90 विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में महज एक ही सुरक्षित कक्षा-कक्ष उपलब्ध है. नतीजतन, बच्चों को कभी खुले मैदान में तो कभी प्रधानाध्यापक के कक्ष में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है. इस विद्यालय तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. बारिश के मौसम में विद्यालय तक जाने वाला रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है. नन्हें छात्र-छात्राएं रोजाना फिसलते, संभलते और गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचते हैं. शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने की यह राह खुद शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की कहानी कहती है. नैनवा प्रधान पदम नागर बताते हैं कि विद्यालय में अलग-अलग योजनाओं के तहत पूर्व में पांच कक्षा-कक्ष और एक प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण किया गया था, लेकिन समय के साथ दो पुराने कक्षा-कक्ष पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से ध्वस्त करना पड़ा. इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन के करीब 15 वर्ष पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो नए कक्षा-कक्ष बनाए गए थे. ये कक्ष भी महज 15 साल में ही जर्जर हो गए. अब इन दोनों कक्षों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि विभाग ने उनमें विद्यार्थियों को बैठाने पर रोक लगा दी है. अब स्थिति यह है कि विद्यालय में केवल दो ही कक्ष सुरक्षित बचे हैं, जिनमें से एक कक्ष प्रधानाध्यापक कार्यालय के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है. ऐसे में आठों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का जिम्मा केवल एक कमरे पर आ टिका है. धनराज मीणा, कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी. (ETV Bharat Bundi)