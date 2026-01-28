बदहाल पाठशाला: खुले में पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी, 90 स्टूडेंट्स के लिए एक ही कक्ष
नैनवा उपखंड के संडीला गांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बने कमरे भी जर्जर हो गए, जबकि इन्हें बने 15 साल भी नहीं हुए.
Published : January 28, 2026 at 1:59 PM IST
बूंदी: जिले के नैनवां उपखंड की गम्भीरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत संडीला गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के दावों की पोल खोलती नजर आती है. आठ कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 90 विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में महज एक ही सुरक्षित कक्षा-कक्ष उपलब्ध है. नतीजतन, बच्चों को कभी खुले मैदान में तो कभी प्रधानाध्यापक के कक्ष में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है. इस विद्यालय तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. बारिश के मौसम में विद्यालय तक जाने वाला रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है. नन्हें छात्र-छात्राएं रोजाना फिसलते, संभलते और गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचते हैं. शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने की यह राह खुद शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की कहानी कहती है.
नैनवा प्रधान पदम नागर बताते हैं कि विद्यालय में अलग-अलग योजनाओं के तहत पूर्व में पांच कक्षा-कक्ष और एक प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण किया गया था, लेकिन समय के साथ दो पुराने कक्षा-कक्ष पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें सुरक्षा कारणों से ध्वस्त करना पड़ा. इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन के करीब 15 वर्ष पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो नए कक्षा-कक्ष बनाए गए थे. ये कक्ष भी महज 15 साल में ही जर्जर हो गए. अब इन दोनों कक्षों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि विभाग ने उनमें विद्यार्थियों को बैठाने पर रोक लगा दी है. अब स्थिति यह है कि विद्यालय में केवल दो ही कक्ष सुरक्षित बचे हैं, जिनमें से एक कक्ष प्रधानाध्यापक कार्यालय के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है. ऐसे में आठों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का जिम्मा केवल एक कमरे पर आ टिका है.
खुले आसमान के नीचे शिक्षा: स्कूलों का कक्षों की कमी के कारण अधिकांश समय विद्यार्थियों को खुले में ही पढ़ाया जाता है. मौसम अनुकूल न हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. तेज धूप, सर्द हवा या बारिश के दिनों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. ऐसे हालात में प्रधानाध्यापक कक्ष में एक साथ चार कक्षाएं लगानी पड़ती हैं, जिससे न तो शिक्षक ढंग से पढ़ा पाते हैं और न ही विद्यार्थी एकाग्र होकर सीख पाते हैं. विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश बैरवा बताते हैं कि विद्यालय में कक्षा एक में 9, दूसरी में 7, तीसरी में 14, चौथी में 8, पांचवीं में 12, छठी में 13, सातवीं में 7 और आठवीं में 15 विद्यार्थी हैं. कुल 90 विद्यार्थियों का नामांकन होने के बावजूद संसाधनों की भारी कमी से विद्यालय जूझ रहा है.
प्रस्ताव बने, पर मंजूरी नहीं: सर्व शिक्षा अभियान के तहत बने दोनों कक्षा-कक्षों के क्षतिग्रस्त होने के बाद, मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय की ओर से मरम्मत के लिए करीब आठ लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है, लेकिन अब तक राशि स्वीकृत नहीं हो पाई है. विभागीय फाइलों में ये प्रस्ताव धूल खा रहे हैं. मामले में कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी धनराज मीणा का कहना है कि स्कूल में जो कमरे थे उन्हें डिस्मेंटल कर दिया गया है. साथ ही मामले की हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मंगवाई है. उन्होंने बताया कि स्कूल बिल्डिंग निर्माण का प्रपोजल हम भेजे हुए हैं, जैसे ही बजट प्राप्त होता है वैसे ही निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान को निर्देश दिए गए हैं. हर तरह से बच्चे सुरक्षित रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस स्कूल में व्यवस्था नहीं हो तो नजदीकी विद्यालय में दो पारी का प्रस्ताव भिजवाएं, ताकि दो पारी का प्रस्ताव निकालकर उनकी व्यवस्था करवाई जाए.