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पौड़ी में वनाग्नि का रौद्र रूप! जंगल की आग की चपेट में आया स्कूल, काफी सामान जलकर हुआ खाक

पौड़ी गढ़वाल में शुक्रवार को जंगल की आग का रौद्र रूप देखने को मिला. जंगल की आग स्कूल तक पहुंच गई थी.

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जंगल की आग की चपेट में आया स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:29 PM IST

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पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में एक तरफ बारिश के हाल बेहाल हो रखा है तो दूसरी ओर जंगल में लगी आग ने तांडव मचा रखा है. पौड़ी गढ़वाल जिले से खिर्सू क्षेत्र में जंगलों में लगी भयावह होती जा रही है. शुक्रवार को जंगल आग ने उस समय डरना शुरू कर दिया था, जब आग फैलते हुए प्राथमिक विद्यालय कटाखोली तक पहुंच गई थी. वनाग्नि ने प्राथमिक विद्यालय कटाखोली को अपनी चपेट में ले लिया था. इस आग ने स्कूल की काफी नुकसान पहुंचा है.

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जंगलों में आग फैलती हुई प्राथमिक विद्यालय कटाखोली तक पहुंच गई थी. आग की चपेट में आने से स्कूल के खिड़की-दरवाजे और छत के कुछ हिस्से जलकर क्षतिग्रस्त हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सीमित संसाधनों के बावजूद आग बुझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विद्यालय को काफी नुकसान पहुंच चुका था.

जंगल की आग की चपेट में आया स्कूल (ETV Bharat)

गनीमत रही कि विद्यालय फिलहाल संचालित नहीं हो रहा था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था. जंगलों में लगातार फैल रही आग को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है, जिससे आसपास का वातावरण धुएं से प्रभावित हो रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी और सूखी वनस्पति के कारण आग तेजी से फैल रही है. ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जंगलों में लगी आग से गांव के आसपास के बड़े हिस्से के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आग अचानक फैलते हुए बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच गई. ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों और हवा के कारण आग पर तुरंत काबू पाना संभव नहीं हो पाया.

उन्होंने बताया कि विद्यालय लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, फिर भी सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में आग पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन सकती है, वहीं जंगलों में लगातार लग रही आग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है और वन्यजीवों का जीवन संकट में पड़ गया है.

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