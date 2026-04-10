ETV Bharat / state

बदला स्कूल तो छोड़ा घर: सागवाड़ा से जयपुर जा रही बस में मिला 7वीं का छात्र, परिजनों ने ली राहत की सांस

डूंगरपुर: सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा का एक छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद घर से निकल गया. छात्र पहले बांसवाड़ा आया और यहां जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में बैठ गया. पुलिस ने उसका पता लगाते हुए निंबाहेड़ा से पकड़ा. वह आरबीएसई से सीबीएसई पैटर्न और स्कूल बदलने से नाराज होकर छात्र घर से निकला था.

सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 13 वर्षीय बालक 7वीं कक्षा में पढ़ता था. उसका एडमिशन आरबीएसई से सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल में करवाया गया था. वह केवल चार दिन से ही नए स्कूल जाने लगा था. गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वह स्कूल बस से घर पहुंचा, लेकिन घर जाने के बाद वह निकल गया. सागवाड़ा बस स्टैंड से वह बांसवाड़ा जाने वाली बस में बैठ गया. बांसवाड़ा बस स्टैंड से उसने जयपुर जाने वाली बस पकड़ ली. दूसरी ओर, बच्चे के गायब होने पर परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन की. पता नहीं लगने पर सभी घबरा गए. सूचना पर सागवाड़ा पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई. छानबीन के दौरान बच्चे के रोडवेज बस में बैठने का पता चला.