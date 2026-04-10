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बदला स्कूल तो छोड़ा घर: सागवाड़ा से जयपुर जा रही बस में मिला 7वीं का छात्र, परिजनों ने ली राहत की सांस

छात्र स्कूल से पहले बांसवाड़ा आया और यहां जयपुर जाने वाली बस में बैठ गया. पुलिस ने निंबाहेड़ा में सुरक्षित उतार कर परिजनों को सौंपा.

School Change Protest
पुलिस थाना सागवाड़ा (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 1:39 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 1:45 PM IST

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डूंगरपुर: सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा का एक छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद घर से निकल गया. छात्र पहले बांसवाड़ा आया और यहां जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में बैठ गया. पुलिस ने उसका पता लगाते हुए निंबाहेड़ा से पकड़ा. वह आरबीएसई से सीबीएसई पैटर्न और स्कूल बदलने से नाराज होकर छात्र घर से निकला था.

सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 13 वर्षीय बालक 7वीं कक्षा में पढ़ता था. उसका एडमिशन आरबीएसई से सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल में करवाया गया था. वह केवल चार दिन से ही नए स्कूल जाने लगा था. गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वह स्कूल बस से घर पहुंचा, लेकिन घर जाने के बाद वह निकल गया. सागवाड़ा बस स्टैंड से वह बांसवाड़ा जाने वाली बस में बैठ गया. बांसवाड़ा बस स्टैंड से उसने जयपुर जाने वाली बस पकड़ ली. दूसरी ओर, बच्चे के गायब होने पर परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन की. पता नहीं लगने पर सभी घबरा गए. सूचना पर सागवाड़ा पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई. छानबीन के दौरान बच्चे के रोडवेज बस में बैठने का पता चला.

पढ़ें: कुचामन से 5 दिन पहले लापता हुआ बालक जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिला, पुलिस ने किया दस्तयाब

थानाधिकारी ने बताया कि बच्चे की फोटो और जानकारी रोडवेज के ग्रुप में शेयर की गई. इस दौरान एक ड्राइवर ने बताया कि बच्चा बांसवाड़ा से बस में बैठा है. पुलिस उसे ढूंढती रही. इसी बीच बच्चे के जयपुर जाने वाली बस में होने की सूचना निंबाहेड़ा पुलिस को दी गई. निंबाहेड़ा पुलिस ने बच्चे को बस से सुरक्षित उतारकर थाने पहुंचाया. सूचना पर परिजन और सागवाड़ा पुलिस भी निंबाहेड़ा पहुंच गए. बच्चा वापस मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली. पुलिस ने बताया कि छात्र पहले आरबीएसई पैटर्न वाले स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इस बार उसका एडमिशन सीबीएसई पैटर्न में करवाया गया था, जिससे उसका स्कूल बदल गया. इससे नाराज होकर छात्र अपनी पॉकेट मनी लेकर घर से निकल गया था.

Last Updated : April 10, 2026 at 1:45 PM IST

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