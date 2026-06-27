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पुस्तक वितरण को लेकर धमतरी जिला प्रशासन अलर्ट, 30 जून तक सरकारी और 10 जुलाई तक प्राइवेट स्कूलों तक पाठ्यपुस्तक पहुंचाने का लक्ष्य

धमतरी: शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है लेकिन पुस्तक वितरण में देरी का मुद्दा प्रदेशभर में उठ रहा है. कई जगह निजी स्कूल प्रबंधन पुस्तक वितरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. धमतरी में भी प्रदर्शन के बाद अब जिला प्रशासन ने पाठ्यपुस्तकों का वितरण तेज कर दिया है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले के 168 संकुल केंद्रों में से अब तक 123 संकुलों तक पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं.

जिले के 123 संकुलों तक पुस्तकें पहुंच गई हैं लेकिन अभी भी शेष 45 संकुलों में वितरण नहीं हुआ है इसे लेकर जिला प्रशासन का कहना है कि 30 जून तक इसका वितरण पूरा कर लिया जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी विद्यार्थी समय पर पाठ्यपुस्तकों से वंचित न रहे. वहीं निजी स्कूलों में भी जल्द पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

पुस्तक वितरण हमारी प्राथमिकता में हैं सरकारी स्कूलों में पहले बुक दिलाई जा रही है साथ ही शिक्षा विभाग और पाठ्यपुस्तक निगम को भी डिमांड भेजी गई है जल्द उसकी पूर्ति होगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

10-15 दिनों में प्राइवेट स्कूलों में भी पूर्ति

कलेक्टर ने दावा किया है कि 10-15 दिनों में निजी स्कूलों तक भी पुस्तकें वितरित हो जाएंगी. गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के लिए कक्षा 1 से 10 तक की हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की निशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण की संशोधित कार्ययोजना भी जारी कर दी गई है. कुरूद विकासखंड में 5 एवं 6 जुलाई, धमतरी में 7 से 9 जुलाई, मगरलोड और नगरी विकासखंड में 7 एवं 8 जुलाई को संबंधित डिपो से पुस्तकों का वितरण किया जाएगा. पूरे जिले में यह कार्य 10 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षकों को प्रशिक्षण की तैयारी

शिक्षा विभाग ने बताया कि कक्षा चौथी और सातवीं के बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुरूप नई पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके साथ ही शिक्षकों को भी नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षा मिल सके.

वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई

जिन विद्यालयों में नई पुस्तकें पहुंचने की प्रक्रिया जारी है, वहां विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षक वैकल्पिक अध्ययन सामग्री, अभ्यास पुस्तिकाओं और उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से नियमित कक्षाएं संचालित कर रहे हैं. वहीं पीएमश्री और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शेष पुस्तकें पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर वितरित की जाएंगी.