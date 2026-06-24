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दुर्ग जिले में पुस्तक वितरण पर राहत की खबर, 139 हाई स्कूलों में काम पूरा, 60 फीसदी से ज्यादा स्कैनिंग कार्य भी पूर्ण

दुर्ग में विद्यार्थियों को समय पर मिल रहीं किताबें, आत्मानंद स्कूलों में भी काम तेज, बुक बैंक योजना भी संचालित

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दुर्ग जिले में पुस्तक वितरण पर राहत की खबर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 3:41 PM IST

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दुर्ग: नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेशभर में छात्रों को पुस्तक वितरण का कार्य शुरू हो गया है. कई जगहों पर पुस्तक नहीं पहुंचने का देरी से वितरण जैसी खबरें आती हैं लेकिन इस बार दुर्ग जिले से पुस्तक वितरण को लेकर राहत की खबर है. पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तेजी से किया जा रहा है.

दुर्ग में विद्यार्थियों को समय पर मिल रहीं किताबें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

139 हाई स्कूलों में काम पूरा

शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों और संकुल स्तर पर पहुंचकर पुस्तकों के वितरण एवं स्कैनिंग का कार्य लगातार कर रही है, ताकि सभी बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध हो सकें. जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं. जिले में संचालित 139 हाई स्कूलों में पुस्तक वितरण का काम पूरा भी हो चुका है. स्कैनिंग की प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की ओर है.

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बुक बैंक योजना भी संचालित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

60 फीसदी स्कैनिंग पूरी

अरविंद मिश्रा ने बताया कि जिले में कुल 177 संकुल हैं, जिनमें से 132 संकुलों तक पुस्तकें पहुंच चुकी हैं. इन संकुलों में लगभग 60 प्रतिशत स्कैनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. स्कैनिंग के साथ-साथ विद्यार्थियों को किताबें भी बांटी जा रही हैं.

आत्मानंद स्कूलों में भी काम तेज

जिले में संचालित 52 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में भी पुस्तक वितरण का कार्य जारी है. अब तक सात स्कूलों में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और बाकी विद्यालयों में भी तेजी से वितरण किया जा रहा है.

दुर्ग जिले में बुक बैंक योजना भी संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत पिछले वर्षों की उपयोग योग्य पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे यदि किसी विद्यार्थी को नई पुस्तक मिलने में विलंब होता है तो उसे तत्काल पुस्तक उपलब्ध कराई जा सके.- अरविंद मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी

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60 फीसदी से ज्यादा स्कैनिंग कार्य भी पूर्ण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस योजना से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जिले के प्रत्येक विद्यार्थी तक समय पर पाठ्य पुस्तकें पहुंचे, जिससे नए सत्र की पढ़ाई बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सके.

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