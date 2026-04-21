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दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, बच्चों के लिए बड़ा अलर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए स्कूलों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली में हीटवेव की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर स्कूलों को सतर्क रहने और बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों में आउटडोर असेंबली को सीमित या पूरी तरह बंद करने को कहा गया है. असेंबली केवल छायादार या इनडोर स्थानों पर कम समय के लिए आयोजित की जाएगी. साथ ही, खुली जगह पर कक्षाएं लगाने पर भी रोक लगा दी गई है.

वॉटर बेल और पेयजल व्यवस्था

वहीं, छात्रों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ‘वॉटर बेल’ प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत हर 45 से 60 मिनट में पानी पीने की याद दिलाई जाएगी. स्कूलों को ठंडा और सुरक्षित पेयजल कई स्थानों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में लू चलने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की चेतावनी दी है.

शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में कहा गया है कि "वॉटर बेल" (पानी की घंटी) प्रणाली के तहत, स्कूलों से कहा गया है कि वे हर 45 से 60 मिनट पर घंटी बजाएं ताकि छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके और उन्हें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से बचाया जा सके. इसमें कहा गया है कि बाहरी सभाओं (असेंबली) को या तो छोटा किया जाना चाहिए या छायादार या अंदरूनी जगहों पर कम से कम समय के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जबकि खुली हवा में कोई भी क्लास नहीं लगाई जानी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों को अपने साथ पीने का पर्याप्त पानी लाना चाहिए, और स्कूलों से कहा गया है कि वे कई जगहों पर सुरक्षित और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

आउटडोर गतिविधियों पर रोक