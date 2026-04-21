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दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, बच्चों के लिए बड़ा अलर्ट

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

दिल्ली में भीषण गर्मी
दिल्ली में भीषण गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 10:09 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए स्कूलों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली में हीटवेव की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर स्कूलों को सतर्क रहने और बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. जारी गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों में आउटडोर असेंबली को सीमित या पूरी तरह बंद करने को कहा गया है. असेंबली केवल छायादार या इनडोर स्थानों पर कम समय के लिए आयोजित की जाएगी. साथ ही, खुली जगह पर कक्षाएं लगाने पर भी रोक लगा दी गई है.

वॉटर बेल और पेयजल व्यवस्था

वहीं, छात्रों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ‘वॉटर बेल’ प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत हर 45 से 60 मिनट में पानी पीने की याद दिलाई जाएगी. स्कूलों को ठंडा और सुरक्षित पेयजल कई स्थानों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में लू चलने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की चेतावनी दी है.

शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर में कहा गया है कि "वॉटर बेल" (पानी की घंटी) प्रणाली के तहत, स्कूलों से कहा गया है कि वे हर 45 से 60 मिनट पर घंटी बजाएं ताकि छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके और उन्हें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से बचाया जा सके. इसमें कहा गया है कि बाहरी सभाओं (असेंबली) को या तो छोटा किया जाना चाहिए या छायादार या अंदरूनी जगहों पर कम से कम समय के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जबकि खुली हवा में कोई भी क्लास नहीं लगाई जानी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों को अपने साथ पीने का पर्याप्त पानी लाना चाहिए, और स्कूलों से कहा गया है कि वे कई जगहों पर सुरक्षित और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

आउटडोर गतिविधियों पर रोक

विभाग ने बताया कि स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे बाहरी शारीरिक गतिविधियों से बचें और क्लास के घंटों तथा सभाओं के दौरान जागरूकता के छोटे सत्र आयोजित करें, ताकि छात्रों को हाइड्रेशन, गर्मी से होने वाली बीमारियों और बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके. स्कूलों को एक "बडी सिस्टम" बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके तहत स्कूल के समय के दौरान हर छात्र को दूसरे छात्र के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वे एक-दूसरे की शारीरिक सेहत पर नज़र रख सकें.

अभिभावकों को मिलेगी नियमित जानकारी

क्लास टीचरों से कहा गया है कि वे नियमित रूप से IMD की सलाह और लू के पूर्वानुमान को क्लास-विशिष्ट माध्यमों से अभिभावकों के साथ साझा करें, और यह सुनिश्चित करें कि छात्रों को प्रार्थना सभाओं और नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाए. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को स्कूल में हल्के, हवादार सूती कपड़े पहनाकर भेजें और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर ज़ोर दें, जिसमें रोज़ाना नहाना भी शामिल है.

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि हर स्कूल एक नोडल टीचर नियुक्त करेगा जो "वॉटर बेल" पहल, जागरूकता सत्रों और लू से बचाव के उपायों से संबंधित IEC सामग्री (सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री) के प्रदर्शन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा. सर्कुलर में स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे क्लासरूम, गलियारों और नोटिस बोर्ड पर लू से बचाव के उपायों से संबंधित सामग्री को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, और जहां भी ज़रूरत हो, तत्काल प्राथमिक उपचार और चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित करें. प्रत्येक स्कूल को 2 मई तक शिक्षा के संबंधित ज़ोनल उप-निदेशकों को एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) जमा करनी होगी.

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