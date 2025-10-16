अब बच्चों से स्कूलों में एक्टिविटी के नाम पर नहीं होगी वसूली, हरियाणा शिक्षा विभाग ने लगाई रोक
हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक्टिविटी और निजी कार्यक्रमों के नाम पर बच्चों से पैसे वसूलने पर रोक लगा दी है.
Published : October 16, 2025 at 5:26 PM IST
अंबाला: हरियाणा में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक्टिविटी और निजी कार्यक्रमों के नाम पर बच्चों से पैसे वसूलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. विभाग की ओर से इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया है. पत्र के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा.आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मैजिक शो और निजी कार्यक्रमों पर रोक:निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला द्वारा जारी पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब किसी भी स्कूल में मैजिक शो या निजी आयोजन विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होंगे. इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों के लिए बच्चों से किसी प्रकार की फीस या टिकट के नाम पर पैसे नहीं लिए जाएंगे. स्कूल केवल शैक्षणिक या स्वास्थ्यवर्धक उद्देश्य से ही निशुल्क कार्यक्रम कर सकेंगे.यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आयोजन से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
पहले लेनी होगी विभाग से अनुमति: शिक्षा विभाग के नए आदेश के तहत यदि किसी स्कूल को मैजिक शो, हेल्थ कैम्प या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करवाना है तो उन्हें पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ऐसा आयोजन करवाने पर स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
छात्रों पर नहीं डाला जाएगा आर्थिक बोझ: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा के साथ किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा.किसी भी गतिविधि को सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से ही करवाया जा सकेगा.शिक्षा विभाग का यह कदम बच्चों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ को रोकने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
