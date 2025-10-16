ETV Bharat / state

अब बच्चों से स्कूलों में एक्टिविटी के नाम पर नहीं होगी वसूली, हरियाणा शिक्षा विभाग ने लगाई रोक

हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक्टिविटी और निजी कार्यक्रमों के नाम पर बच्चों से पैसे वसूलने पर रोक लगा दी है.

school activities fee ban in Haryana
अब बच्चों से स्कूलों में एक्टिविटी के नाम पर नहीं होगी वसूली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक्टिविटी और निजी कार्यक्रमों के नाम पर बच्चों से पैसे वसूलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. विभाग की ओर से इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया है. पत्र के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा.आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

school activities fee ban in Haryana
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला द्वारा जारी पत्र (ETV Bharat)

मैजिक शो और निजी कार्यक्रमों पर रोक:निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला द्वारा जारी पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब किसी भी स्कूल में मैजिक शो या निजी आयोजन विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होंगे. इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों के लिए बच्चों से किसी प्रकार की फीस या टिकट के नाम पर पैसे नहीं लिए जाएंगे. स्कूल केवल शैक्षणिक या स्वास्थ्यवर्धक उद्देश्य से ही निशुल्क कार्यक्रम कर सकेंगे.यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आयोजन से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

अंबाला जिला शिक्षा अधिकारी (ETV Bharat)

पहले लेनी होगी विभाग से अनुमति: शिक्षा विभाग के नए आदेश के तहत यदि किसी स्कूल को मैजिक शो, हेल्थ कैम्प या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करवाना है तो उन्हें पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ऐसा आयोजन करवाने पर स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों पर नहीं डाला जाएगा आर्थिक बोझ: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा के साथ किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा.किसी भी गतिविधि को सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से ही करवाया जा सकेगा.शिक्षा विभाग का यह कदम बच्चों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ को रोकने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:DGP ओपी सिंह का हरियाणा पुलिस को मोटिवेशनल लेटर.. लिखा- "दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे"

TAGGED:

HARYANA EDUCATION DEPARTMENT
हरियाणा स्कूल एक्टिविटी वसूली
हरियाणा शिक्षा विभाग
ACTIVITIES FEE BAN HARYANA SCHOOL
HARYANA SCHOOL ACTIVITIES FEE BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.