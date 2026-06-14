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NSP पोर्टल हैक कर छात्रवृत्ति में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के तीन आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

गैंग ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में एनएसपी पोर्टल हैक कर करोड़ों का हेरफेर किया था.

Office of District Superintendent of Police
कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 9:05 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना पुलिस ने स्कॉलरशिप पोर्टल को हैक कर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है. पुलिस ने इस गैंग के तीन आरोपियों को शनिवार को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन आरोपियों ने एनएसपी पोर्टल के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी.

एसपी डॉ प्यारेलाल ने बताया कि पिछले वर्ष 6 जून को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपाल चंद्र जांगिड़ ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एनएसपी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है. इस पोर्टल पर सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में जिले की कुछ शिक्षण संस्थाओं की सूची में कुछ आवेदक संदिग्ध पाए गए. इन स्कूलों के माध्यम से अज्ञात लोगों ने एनएसपी पोर्टल के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति उठा ली.

पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाले में चार आरोपी गिरफ्तार, 65 लाख का गबन आया सामने

मामले की गंभीरता को देखते हुए आएपीएस गरिमा चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने दिन–रात रेकी कर और भेष बदलकर बांग्लादेश बॉर्डर पर खानाबदोश लोगों की तरह रहकर आरोपियों का पता लगाया और इस गैंग तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की. इस टीम ने संदिग्ध खाताधारकों की बैंकों से डिटेल प्राप्त की और तकनीकी साधनों से एनएसपी पोर्टल के साथ छेड़छाड़ कर बच्चों की छात्रवृत्ति को फर्जी तरीके से उठाने वाले गैंग के मुख्य सरगना इमरान उर्फ आरजू अली को नामजद किया. साथ ही उसके तीन साथियों को बांग्लादेश बॉर्डर से सटे उत्तर दिनाजपुर के अलग-अलग स्थान से गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: फर्जी छात्र और फर्जी कॉलेज बनाकर उठा लिए 23 लाख, सरकारी अधिकारी सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपी जुबेर आलम, मंसूर आलम और एमडी मुस्ताक तीनों ही पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले हैं. इनका मुख्य सरगना इमरान उर्फ आरजू अली है, जो विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम दे रहा है. पुलिस को इस कार्रवाई के दौरान आरजू अली के ठिकानों से फर्जी मोहरे, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, शिक्षण संस्थानों की फर्जी रसीद, क्लोन अंगूठा निशान, मोबाइल पेमेंट टर्मिनल मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, कैमरे और लैपटॉप चार्जर बरामद हुए हैं. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मल्टी सिम मोबाइल भी बरामद किया है, जिसमें एक साथ चार सिम संचालित हो सकती हैं. फिलहाल पुलिस इन आरोपियो से पूछताछ में जुटी है और मुख्य सरगना की तलाश की जा रही है.

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NSP PORTAL HACK AND FRAUD CASE
3 ACCUSED ARRESTED FROM WEST BENGAL
MASTER MIND OF GANG ABSCONDING
एनएसपी पोर्टल हैक कर धोखाधड़ी
MULTI CRORE SCHOLARSHIP FRAUD

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