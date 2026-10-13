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छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी; तकनीकी खामियों से परेशान छात्रों को राहत, अब 17 अक्टूबर तक करें आवेदन

समाज कल्याण निदेशालय ने अब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 17 अक्टूबर 2026 कर दी है. पोर्टल की तकनीकी खामियों से जिले के करीब 60 हजार से अधिक विद्यार्थी समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे थे. इसके चलते छात्र लगातार शिक्षण संस्थानों और समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने को मजबूर थे.



समाज कल्याण अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि इस गंभीर और तकनीकी समस्या को दूर कराने के लिए उन्होंने कई बार उच्च स्तर पर पत्र भी लिखे थे. छात्रों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए तिथि में विस्तार किया गया है. इस संशोधित कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.



जानें कैसे पूरी होगी प्रक्रिया और कब मिलेगी छात्रवृत्ति: शासन द्वारा जारी नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 9 और कक्षा 10 के नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पहले पूरा कराया जाएगा. इसके बाद विद्यालय स्तर पर आवेदन, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, प्राप्तांक और उपस्थिति दर्ज होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा. इसके लिए सभी विद्यालयों को अपना मास्टर डेटा दुरुस्त कर सभी सूचनाएं समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं.



कक्षा 11 और उससे ऊपर की कक्षाओं के नए विद्यार्थियों को अपने आवेदन की हार्डकॉपी 22 अक्टूबर 2026 तक संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करनी होगी. इसके बाद संस्थान 26 अक्टूबर 2026 तक इन आवेदनों का सत्यापन का काम पूरा करेंगे, जिसके बाद एनआईसी द्वारा 15 नवंबर 2026 तक डेटा की जांच की जाएगी.