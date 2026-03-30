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अखिलेश सरकार में छात्रवृत्ति और पेंशन में होते थे घोटाले: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंचित एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के कार्यक्रम में कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. स्कॉलरशिप, पोषाहार, पेंशन जैसी योजनाओं में गरीबों का पैसा बीच से ही गायब हो जाता था.



इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं पेंशन वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कही.



मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, वे पूछते थे कि सरकार 1000 रुपये की पेंशन क्यों देती है? उनके समय में दिव्यांगजनों को मात्र 300 रुपये महीना पेंशन मिलता था, वह भी समय पर नहीं. छह महीने में 1800 रुपये भेजे जाते थे, जिसमें से आधे 900 रुपये ही गरीब को मिलते थे. बाकी 900 रुपये उनके लोग खा जाते थे.

इसी तरह निराश्रित और विधवा महिलाओं को 500 रुपये महीना मिलता था. छह महीने में 3000 रुपये आते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 1500 रुपये ही मिल पाते थे. शेष राशि समाजवादी पार्टी के गुंडों और विभाग के अधिकारियों द्वारा हड़प ली जाती थी. वृद्धजनों की पेंशन का भी यही हाल था.



योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को सालाना 12,000 रुपये पेंशन दे रही है. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पहुंचती है. कोई कटौती नहीं होती. अगर कोई गरीबों का पैसा हड़पने की कोशिश करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी.