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अखिलेश सरकार में छात्रवृत्ति और पेंशन में होते थे घोटाले: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हर योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला था.

अखिलेश सरकार में होते थे घोटाले
अखिलेश सरकार में होते थे घोटाले (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:29 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंचित एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के कार्यक्रम में कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. स्कॉलरशिप, पोषाहार, पेंशन जैसी योजनाओं में गरीबों का पैसा बीच से ही गायब हो जाता था.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं पेंशन वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें कही.

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, वे पूछते थे कि सरकार 1000 रुपये की पेंशन क्यों देती है? उनके समय में दिव्यांगजनों को मात्र 300 रुपये महीना पेंशन मिलता था, वह भी समय पर नहीं. छह महीने में 1800 रुपये भेजे जाते थे, जिसमें से आधे 900 रुपये ही गरीब को मिलते थे. बाकी 900 रुपये उनके लोग खा जाते थे.

इसी तरह निराश्रित और विधवा महिलाओं को 500 रुपये महीना मिलता था. छह महीने में 3000 रुपये आते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 1500 रुपये ही मिल पाते थे. शेष राशि समाजवादी पार्टी के गुंडों और विभाग के अधिकारियों द्वारा हड़प ली जाती थी. वृद्धजनों की पेंशन का भी यही हाल था.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को सालाना 12,000 रुपये पेंशन दे रही है. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पहुंचती है. कोई कटौती नहीं होती. अगर कोई गरीबों का पैसा हड़पने की कोशिश करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश में 67 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि जब सरकार सेवा और संवेदना के साथ काम करती है तो ऐसे शानदार परिणाम सामने आते हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सरकार का लक्ष्य जाति, व्यक्ति या मजहब नहीं होना चाहिए. लक्ष्य होना चाहिए ‘सबका साथ, सबका विकास’. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मंत्र के तहत बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. इस कार्यक्रम में DBT प्रणाली के जरिए छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है. इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई है और वास्तविक लाभार्थी तक पैसा पहुंच रहा है.

लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नाम, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर था, उसका नाम बदल दिया गया, खुद तो बनाए नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी और आज वे लोग समाज को अपमानित करने का काम करते हैं.

वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं, संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे, चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे.

भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित ये स्वीकार नहीं कर सकता है.
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