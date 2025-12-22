ETV Bharat / state

धनबाद में DMFT की बैठक, करोड़ों की योजनाएं हुईं स्वीकृत

धनबादः न्यू टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (District Mineral Foundation Trust) न्यास परिषद की बैठक सांसद ढुल्लू महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसमें गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, विधायक मथुरा महतो, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, शत्रुघ्न महतो, डीडीसी, डीएफओ, नगर निगम आयुक्त सहित प्रखंड के बीडीओ, मुखिया मौजूद रहे.

डीएमएफटी की बैठक में विशेष कर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरुप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज नजर आए. न्यास परिषद की बैठक में आने वाली एजेंडों की जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कार्य जाने का आरोप गिरिडीह सांसद ने लगाया है.

जानकारी देते डीसी व अन्य जनप्रतिनिधि (ETV Bharat)

DMFT मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप सांसद सीपी चौधरी ने लगाया है. वहीं सांसद ने यह भी कहा कि उन्हें योजनाओं की शिलान्यास की जानकारी नहीं दी जाती है. हेमंत सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहें हैं. वहीं निरसा विधायक अरुप चटर्जी की नाराजगी भी सामने आई, उनके द्वारा कई अनुशंसा की गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सूचीबद्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है.