धनबाद में DMFT की बैठक, करोड़ों की योजनाएं हुईं स्वीकृत
धनबाद में डीएमएफटी की बैठक सांसद ढुल्लू महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
Published : December 22, 2025 at 10:40 PM IST
धनबादः न्यू टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (District Mineral Foundation Trust) न्यास परिषद की बैठक सांसद ढुल्लू महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसमें गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, विधायक मथुरा महतो, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, शत्रुघ्न महतो, डीडीसी, डीएफओ, नगर निगम आयुक्त सहित प्रखंड के बीडीओ, मुखिया मौजूद रहे.
डीएमएफटी की बैठक में विशेष कर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरुप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज नजर आए. न्यास परिषद की बैठक में आने वाली एजेंडों की जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कार्य जाने का आरोप गिरिडीह सांसद ने लगाया है.
DMFT मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप सांसद सीपी चौधरी ने लगाया है. वहीं सांसद ने यह भी कहा कि उन्हें योजनाओं की शिलान्यास की जानकारी नहीं दी जाती है. हेमंत सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहें हैं. वहीं निरसा विधायक अरुप चटर्जी की नाराजगी भी सामने आई, उनके द्वारा कई अनुशंसा की गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सूचीबद्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है.
हालांकि डीसी ने ने स्पष्ट किया कि अरुप चटर्जी के द्वारा दी गई योजनाओं के अनुशंसा में उनकी 15 से ज्यादा योजनाओं को लिया गया है. डीसी ने कहा कि लगभग 200से 300 करोड़ डीएमएफटी फंड की योजना आज बैठक में स्वीकृत हुई है. गिरिडीह और निरसा विधायक की असंतुष्टि को लेकर कहा कि सभी को इसे लेकर मना लिया जाएगा. सभी की सहमति से योजना पारित होगी. जनप्रतिनिधियों की जो शिकायत है उसे दूर करने का काम किया जाएगा.
वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि बैठक में सभी का ख्याल रखा गया है. उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हर हाल में नहीं होने दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- सांसद मनीष जायसवाल ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मामला उठाया, कहा- मेडिकल कॉलेज की ओटी में बनती है चाय
इसे भी पढ़ें- विधायक नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा-जब सरसों में भूत है तो झाड़ियेगा किसे
इसे भी पढ़ें- नेताओं के संरक्षण में डीएमएफटी फंड की राशि से अपनी तिजोरी भर रहे अधिकारी: राज्यसभा सांसद आदित्य साहू