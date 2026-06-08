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हिमाचल में नीली क्रांति, मछली पालन से खुल रहे रोजगार और समृद्धि के नए रास्ते

जनवरी 2023 से मार्च 2026 के दौरान विभागीय ट्राउट फार्मों ने 235.16 लाख रुपए की 42.29 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया है. विभाग ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 338.16 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है. इस अवधि में निजी ट्राउट किसानों ने करीब 333.40 करोड़ रुपए की 5,000.87 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया है. जिला कुल्लू के पतलीकूहल में स्थापित कोल्ड वाटर आरएएस प्रणाली का संचालन किया जा रहा है. इस तकनीक के माध्यम से ट्राउट तैयार करने में लगने वाला समय करीब 14 महीने से घटकर 10 महीने रह गया है.

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, बायोफ्लॅाक तकनीक, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), तालाब आधारित मत्स्य पालन और ट्राउट फार्मिंग जैसी आधुनिक पद्धतियों ने ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खोले हैं. हैचरी, मत्स्य बीज उत्पादन, फीड मिलों और मछली विपणन के लिए आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिलों और थ्री-व्हीलर पर दिए जा रहे अनुदान से मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिली है.

शिमला: हिमाचल में कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है. प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे ब्लू इकोनॉमी का निरंतर विस्तार हो रहा है. राज्य सरकार की योजनाओं के कारण जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 60,799.66 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 972.46 करोड़ रुपए रही. इस तरह वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न मत्स्य विकास योजनाओं के माध्यम से कुल 1,553 रोजगार अवसर सृजित किए गए.

हिमाचल में मत्स्य पालन (@DIPR)

6,309 मछुआरों को स्वरोजगार

एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल के मत्स्य पालकों ने उत्तराखंड को 2.5 लाख आइड ओवा और 8.5 लाख रेनबो ट्राउट फ्राई उपलब्ध करवाई गई. वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 18,649 मछुआरों को जलाशय मत्स्य पालन के माध्यम से पूर्णकालिक स्वरोजगार प्राप्त हुआ. वर्ष 2023-24 में 6,022, वर्ष 2024-25 में 6,318 और वर्ष 2025-26 में 6,309 मछुआरों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए. इस अवधि में जलाशयों से 34.53 करोड़ रुपए की 2,246.26 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया. जलाशयों में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2023-24 में 566.03 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया.

मछली पालन से खुल रहे रोजगार के नए रास्ते (ETV Bharat GFX)

इस योजना पर 80 फीसदी अनुदान

हिमाचल मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना प्रारंभ की. इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को समान रूप से 80 फीसदी अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 146 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की गई, जबकि 2025-26 में 48.57 लाख रुपए जारी किए गए. इस सहायता से 4.8963 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य तालाबों का निर्माण किया गया.

हिमाचल में अनुदान से मिली मत्स्य क्षेत्र को मजबूती (@DIPR)

राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक और आरएएस जैसी आधुनिक तकनीकों ने सीमित भूमि और जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन की संभावनाओं को बढ़ाया गया है. इसके तहत प्रदेश का पहला महाशीर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गोल्डन महाशीर के 40 हजार से अधिक फिंगरलिंग पोंग जलाशय, गोबिंद सागर, पंडोह बांध और ब्यास नदी में डाले गए. सरकार के इस प्रयास के लिए मत्स्य विभाग को प्रतिष्ठित 'स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2025' से सम्मानित किया गया. इसके अतिलावा, सरकार द्वारा अमूर कार्प, एएचआर जयन्ती और अमृत कतला जैसी उन्नत प्रजातियों का विकास किया जा रहा है, इनकी वृद्धि दर और प्रजनन क्षमता पारंपरिक प्रजातियों की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक है.

मत्स्य पालकों के लिए योजनाएं (ETV Bharat GFX)

मछुआरों और मत्स्य पालकों को सामान्य दुर्घटना बीमा योजना

मछुआरों और मत्स्य पालकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सेविंग्स-कम-रिलीफ योजना के अंतर्गत 13,767 जलाशय मछुआरों को 619.52 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई. इसके अलावा, 42 हजार से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को सामान्य दुर्घटना बीमा योजना के तहत सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया गया. वहीं 1,786 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा से जोड़कर संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है. राज्य सरकार ने जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर लगने वाली रॉयल्टी को वर्ष 2025-26 में 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया. वहीं अब वर्ष 2026-27 में इसे मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है.

मछली उत्पादन पर सब्सिडी (ETV Bharat GFX)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र आज विकास की एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत कर रहा है. सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, रोजगार सृजन, मछुआरों के कल्याण और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि हिमाचल को देश में नीली क्रांति के एक सफल मॉडल के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं."

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