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कानपुर से दिल्ली का रात में ट्रेन से सफर अब सिर्फ श्रमशक्ति के भरोसे नहीं, ये नई ट्रेन भी चलने जा रही

कानपुर: कानपुर से दिल्ली का सफर करने वाले लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. अगर आप भी अक्सर रात में दिल्ली जाने की योजना बनाते हैं और श्रमशक्ति एक्सप्रेस में कन्फर्म सीट नहीं मिल पाती, तो अब आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है. रेलवे बोर्ड ने कानपुर सेंट्रल से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई डेली नाइट मेल ट्रेन (14153/14154) चलाने की मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन रोजाना रात को कानपुर से चलेगी और तड़के दिल्ली पहुंचा देगी.



श्रमशक्ति के बाद रात का दूसरा बड़ा विकल्प

कानपुर से दिल्ली रूट पर यात्रियों का भारी दबाव रहता है.अब तक रात के समय कानपुर से दिल्ली जाने के लिए सिर्फ श्रमशक्ति एक्सप्रेस ही सबसे लोकप्रिय विकल्प थी, जिसके कारण इसमें सीटों को लेकर हमेशा मारामारी रहती थी. नई ट्रेन शुरू होने से रात में सफर करने वाले यात्रियों को एक और पक्का और नियमित जरिया मिल जाएगा.



जानिए क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?

जारी सूचना के अनुसार, कानपुर से आनंद विहार (14153) यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रोजाना रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.



आनंद विहार से कानपुर (14154) वापसी में यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:25 बजे चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचाएगी.दोनों तरफ से यह ट्रेन करीब 428 किलोमीटर का सफर तय करेगी.





इन जिलों के यात्रियों को भी होगा फायदा

इस नई ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है, कि इसका फायदा सिर्फ कानपुर के लोगों को ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों को मिलेगा.औरैया, इटावा, हाथरस और अलीगढ़ बेल्ट के यात्रियों के लिए यह सेवा काफी मददगार साबित होगी.



यह ट्रेन रास्ते में फफूंद, इटावा, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी. इससे इन इलाकों से दिल्ली-एनसीआर जाने-आने वाले लोगों को रात की सीधी ट्रेन मिल जाएगी.





जल्द जारी होगी ट्रेन के शुरू होने की तारीख

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, कानपुर से दिल्ली के बीच लंबे समय से एक और नाइट ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है. आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होते ही ट्रेन के नियमित संचालन की तारीख भी बता दी जाएगी.