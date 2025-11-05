ETV Bharat / state

Breaking: यूपी बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, एक साथ होंगी हाईस्कूल की इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं

प्रयागराजः माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी जिला विद्यालय शिक्षकों को तैयारी के निर्देश दिए हैं.