ETV Bharat / state

Breaking: यूपी बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, एक साथ होंगी हाईस्कूल की इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश

UP Board Exam 2026
UP Board Exam 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:22 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी जिला विद्यालय शिक्षकों को तैयारी के निर्देश दिए हैं.

अपडेट जारी है...

आदेश जारी.
आदेश जारी. (Up Government)
Last Updated : November 5, 2025 at 7:28 PM IST

TAGGED:

UP BOARD EXAM 2026 ANNOUNCED
UP BOARD EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.