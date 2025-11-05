Breaking: यूपी बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, एक साथ होंगी हाईस्कूल की इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 7:22 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 7:28 PM IST
प्रयागराजः माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी जिला विद्यालय शिक्षकों को तैयारी के निर्देश दिए हैं.
अपडेट जारी है...