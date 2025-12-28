ETV Bharat / state

कोहरे का असर; गोरखधाम एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, तेजस एक्सप्रेस का फिर बिगड़ा शेड्यूल, दो फ्लाइट्स कैंसल, अलीगढ़ में 10 गाड़ियां आपस में टकराईं

लखनऊ : कोहरे के कारण ट्रेनों और फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ गया है. ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं तो फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ रहा है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का हाल सबसे बुरा है. एक दिन के लिए कैंसिल होने के बाद भी यात्रियों को कोई राहत नहीं मिली है.

उधर, अलीगढ़ में रविवार को घने कोहरे के कारण जीटी रोड हाईवे पर भांकरी गांव के पास 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में चार लोग घायल हो गए. टक्कर होने से करीब दो घंटे तक हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा.

रविवार को तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली के लिए अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई. लेकिन टूंडला और गाजियाबाद के बीच छह घंटे लेट हो गई. इसका असर नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस एक्सप्रेस पर भी पड़ा. दिल्ली से पांच घंटे की देरी से लखनऊ के लिए रवाना हुई.

गलन भरी ठंड में देरी से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को लखनऊ, ऐशबाग, लखनऊ जंक्शन, गोमतीनगर, लखनऊ सिटी, बादशाहनगर जैसे स्टेशनों पर काफी देरी तक इंतजार करना पड़ रहा है. लखनऊ आने वाली दो दर्जन ट्रेनों पर रविवार को सबसे अधिक असर पड़ा है.

लखनऊ स्टेशन के प्रतीक्षालय और विश्रामालय यात्रियों से भर गए. नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर ट्रेनों की स्थिति लगातार बदलने से यात्री परेशान रहे. कमोवेश यही हाल चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी रहा. लखनऊ एयरपोर्ट की दो उड़ानें रविवार को भी रद्द रहीं. दो दर्जन उड़ानों पर भी बड़ा असर पड़ा. एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स के लिए यात्री परेशान रहे.

ये ट्रेनें देरी से आईं :