कोहरे का असर; गोरखधाम एक्सप्रेस 12 घंटे लेट, तेजस एक्सप्रेस का फिर बिगड़ा शेड्यूल, दो फ्लाइट्स कैंसल, अलीगढ़ में 10 गाड़ियां आपस में टकराईं
घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 10:15 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 10:23 PM IST
लखनऊ : कोहरे के कारण ट्रेनों और फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ गया है. ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं तो फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ रहा है. देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का हाल सबसे बुरा है. एक दिन के लिए कैंसिल होने के बाद भी यात्रियों को कोई राहत नहीं मिली है.
उधर, अलीगढ़ में रविवार को घने कोहरे के कारण जीटी रोड हाईवे पर भांकरी गांव के पास 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में चार लोग घायल हो गए. टक्कर होने से करीब दो घंटे तक हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा.
रविवार को तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली के लिए अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई. लेकिन टूंडला और गाजियाबाद के बीच छह घंटे लेट हो गई. इसका असर नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस एक्सप्रेस पर भी पड़ा. दिल्ली से पांच घंटे की देरी से लखनऊ के लिए रवाना हुई.
गलन भरी ठंड में देरी से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को लखनऊ, ऐशबाग, लखनऊ जंक्शन, गोमतीनगर, लखनऊ सिटी, बादशाहनगर जैसे स्टेशनों पर काफी देरी तक इंतजार करना पड़ रहा है. लखनऊ आने वाली दो दर्जन ट्रेनों पर रविवार को सबसे अधिक असर पड़ा है.
लखनऊ स्टेशन के प्रतीक्षालय और विश्रामालय यात्रियों से भर गए. नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर ट्रेनों की स्थिति लगातार बदलने से यात्री परेशान रहे. कमोवेश यही हाल चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी रहा. लखनऊ एयरपोर्ट की दो उड़ानें रविवार को भी रद्द रहीं. दो दर्जन उड़ानों पर भी बड़ा असर पड़ा. एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स के लिए यात्री परेशान रहे.
ये ट्रेनें देरी से आईं :
- 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 12:41 घंटा
- 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट नौ घंटा 38 मिनट
- 12004 शताब्दी एक्सप्रेस सात घंटा
- 12566 बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस सात घंटा 10 मिनट
- 15734 फरक्का एक्सप्रेस 7:48 घंटा
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस 7:11 घंटा
- 12226 कैफियात एक्सप्रेस 6:30 घंटा
- 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 6:04 घंटा
- 12230 लखनऊ मेल दो घंटा
देर से आने वाली फ्लाइट्स:
- 6ई-2107 दिल्ली-लखनऊ- 58 मिनट
- 6ई-6026 लखनऊ-दिल्ली- 54 मिनट
- आइएक्स-189 लखनऊ-रियाद- 53 मिनट
- ओवी-705 मस्कट-लखनऊ- 53 मिनट
- 6ई-523 लखनऊ-हैदराबाद- 51 मिनट
- क्यूपी -1526 लखनऊ-मुंबई- 43 मिनट
- 6ई-925 पटना-लखनऊ- 41 मिनट
- 6ई-505 लखनऊ-कोलकाता- 34 मिनट
अलीगढ़ में पीछे से खराब ट्रक में घुसा कैंटर : अलीगढ़ के गभाना थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया, भांकरी गांव के पास जीटी रोड पर एक ट्रक खराब हो गया था. चालक बली सिंह ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर ठीक कराने की कोशिश कर रहा था, तभी घने कोहरे के चलते पीछे से एक कैंटर गाड़ी सीधे ट्रक से टकरा गया. इसके बाद पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी एक के बाद एक हादसे का शिकार होते चले गए.
लोडर टेंपो, कार, छोटा हाथी समेत कुल दस वाहन आपस में भिड़ गए. टक्कर इतनी तेज थी कि कई वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद वाहनों में सवार लोग किसी तरह बाहर निकले और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और टोल एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा. हादसे में ट्रक चालक बली सिंह के अलावा आकाश और मनीष समेत कुल चार लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाया. करीब दो घंटे बाद यातायात को पूरी तरह सुचारू कराया जा सका.
