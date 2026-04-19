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फर्रुखाबाद में बदल गया स्कूलों का शेड्यूल, अब 12.30 बजे तक ही खुलेंगे आठवीं तक के स्कूल, पारा 40 पार

फर्रुखाबाद में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )