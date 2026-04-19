फर्रुखाबाद में बदल गया स्कूलों का शेड्यूल, अब 12.30 बजे तक ही खुलेंगे आठवीं तक के स्कूल, पारा 40 पार
जिलाधिकारी के आदेश पर बीएसए ने कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 4:09 PM IST
फर्रुखाबाद : यूपी में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और शुष्क पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश को मानो भट्टी में तब्दील कर दिया है. राजधानी लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी तक तापमान तेजी से चढ़ रहा है, दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं.
फर्रुखाबाद में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही है. मौसम के तल्ख तेवर के चलते स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है.
जिलाधिकारी के आदेश के बाद परिषदीय, राज्यकीय, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे. अभी तक स्कूलों की टाइमिंग 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक थी. उन्होंने बताया कि यह आदेश 20 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा.
तीन-चार दिनों से भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच बच्चों के लिए यह आदेश कुछ राहत देने वाला होगा. क्योंकि फर्रुखाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी और हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है. पारा 40 डिग्री तक पहुंचने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है. मौसम विभाग ने भी आगे जबरदस्त गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लू का खतरा बढ़ गया है. प्रयागराज, बांदा, झांसी और आगरा जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जबकि अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई संभावना नहीं है.
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