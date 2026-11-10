यूपी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला; 17 नवम्बर को आएगी आलेख्य सूची, फार्म-6 को लेकर दी ये बड़ी रियायत
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, अब आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर, 2026 को होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:53 PM IST
लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में संशोधन किया है. अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, अब आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर, 2026 को होगा.
संशोधित कार्यक्रम के तहत नाम जुड़वाने, हटवाने या प्रविष्टियों में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक ली जाएंगी. इनका निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित तिथि 04 जनवरी, 2027 को ही होगा.
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) पूर्व मतदाता, जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है, बिना किसी संकोच के भरें फार्म-6 केवल पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर धारा-31 के तहत नहीं होगी कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026 भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत रहे ऐसे निर्वाचकों, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, को फार्म-6 जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे पूर्व पंजीकृत निर्वाचकों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा करने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इन्हें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, उपलब्ध संचार माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म-6 बिना संकोच किये जमा कर सकता है। फार्म- 6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा के कारण उन्हें आशंका हो रही थी। केवल इस आधार पर कि वह पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत था, उसके विरुद्ध मिथ्या घोषणा के लिए धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार यह छूट इस शर्त के अधीन है कि संबंधित निर्वाचक का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत न हो तथा फार्म-6 में उसके द्वारा की गई घोषणा अन्य सभी दृष्टियों से विधि सम्मत हो। प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन करें। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) November 10, 2026
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संशोधित समय-सारिणी का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों से कराएं. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) से कहा गया है कि निर्धारित कार्यवाही समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी कराएं.
नवदीप रिणवा ने पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि पुनरीक्षण अवधि में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियां मतदाता सूची में अवश्य जांच लें. जिनका नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित अवधि में आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे.
SIR से पूर्व पंजीकृत मतदाताओं को फार्म-6 पर राहत : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पहले की सूची में पंजीकृत रहे, लेकिन वर्तमान सूची से बाहर हुए निर्वाचकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ऐसे लोग यदि नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरते हैं, तो उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्म-6 में पहली बार नाम शामिल कराने की घोषणा होने से ऐसे लोगों में आशंका थी. अब केवल इस आधार पर कि वे पहले सूची में पंजीकृत थे, उनके विरुद्ध मिथ्या घोषणा का मामला नहीं बनेगा. ऐसे व्यक्ति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से पहले की सूची में पंजीकृत होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम न होने पर निर्धारित प्रक्रिया से बिना संकोच फार्म-6 जमा कर सकते हैं.
आयोग के निर्देशानुसार यह राहत दो शर्तों पर मिलेगी. पहली, संबंधित निर्वाचक का नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो. दूसरी, फार्म-6 में उसकी घोषणा विधि सम्मत हो. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इन्हें सभी ERO, AERO और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएं और उपलब्ध माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार करें.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है. जिनका नाम पहले दर्ज था पर अब सूची में नहीं है, वे बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें.
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