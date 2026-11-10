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यूपी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला; 17 नवम्बर को आएगी आलेख्य सूची, फार्म-6 को लेकर दी ये बड़ी रियायत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में संशोधन किया है. अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, अब आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर, 2026 को होगा.



संशोधित कार्यक्रम के तहत नाम जुड़वाने, हटवाने या प्रविष्टियों में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक ली जाएंगी. इनका निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित तिथि 04 जनवरी, 2027 को ही होगा.