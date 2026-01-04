ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन का शेड्यूल जारी, जानिए किस तरह होगी सत्र की शुरुआत

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. वहीं, अब शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. विधानसभा सचिव रंजीत सिंह के द्वारा लिस्ट ऑफ बिजनेस (कार्यसूची) की जानकारी साझा की गई है. लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार, सभी विधायकों को सदन के अंदर 10:45 तक अपना स्थान आवश्यक रूप से ग्रहण करना है.

सदन की कार्यवाही उपराज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के 30 मिनट बाद शुरू होगी. कार्यसूची के अनुसार, कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा. फिर 11 बजे से उपराज्यपाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से करेंगे. फिर 30 मिनट के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी.

कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन से संबंधित सूचना विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सदन को देंगे. उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी. फिर विधानसभा के पटल पर उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति का प्रस्तुतीकरण होगा. उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी में प्रति को दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे. बता दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो सदन की सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि चार दिवसीय सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक किए गए वैज्ञानिक उपायों पर भी खुली चर्चा होगी. इसके अलावा, प्रश्न काल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को विस्तृत रूप से उठाने का समय दिया जाएगा.