ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन का शेड्यूल जारी, जानिए किस तरह होगी सत्र की शुरुआत

विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन होने वाले कामकाज की जानकारी का शेड्यूल विधानसभा सचिव के द्वारा जारी.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 4, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. वहीं, अब शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. विधानसभा सचिव रंजीत सिंह के द्वारा लिस्ट ऑफ बिजनेस (कार्यसूची) की जानकारी साझा की गई है. लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार, सभी विधायकों को सदन के अंदर 10:45 तक अपना स्थान आवश्यक रूप से ग्रहण करना है.

सदन की कार्यवाही उपराज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के 30 मिनट बाद शुरू होगी. कार्यसूची के अनुसार, कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा. फिर 11 बजे से उपराज्यपाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से करेंगे. फिर 30 मिनट के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी.

कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन से संबंधित सूचना विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सदन को देंगे. उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी. फिर विधानसभा के पटल पर उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति का प्रस्तुतीकरण होगा. उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी में प्रति को दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे. बता दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो सदन की सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि चार दिवसीय सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक किए गए वैज्ञानिक उपायों पर भी खुली चर्चा होगी. इसके अलावा, प्रश्न काल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को विस्तृत रूप से उठाने का समय दिया जाएगा.

वहीं, विधानसभा में कथित फांसी घर को लेकर भी कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा दो बार समन भेजने के बावजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान समिति के सामने पेश नहीं हुए हैं. अब इसलिए भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा के सत्र में फांसी घर के मामले पर भी चर्चा करने की तैयारी कर चुकी है. इस मामले को लेकर के दिल्ली विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं.

क्या है फांसी घर का मामला

अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय जिस तरह दिल्ली विधानसभा के एक कमरे को फांसी घर बताया गया था. उसी कमरे को अब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार टिफिन रूम बता रही है. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा उस कमरे को फांसी घर बताने को दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास माना है. इसलिए इस मामले में समिति का गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें:

  1. Delhi Assembly Winter Session: सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों पर होगा टकराव, सरकार ने की तैयारी
  2. दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण और शीशमहल की कैग रिपोर्ट पर होगी खुली चर्चा: कपिल मिश्रा
  3. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की मुलाकात
  4. दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर घमासान के आसार

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION
ASSEMBLY WINTER SESSION SCHEDULE
दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र
DELHI ASSEMBLY WINTER SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.