MCD के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी, जानिए कब है वोटिंग और काउंटिंग
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर तय की गई है. 12 वार्डों के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के खाली 12 वार्ड के उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही इन चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से चुनावी बिगुल बज गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तीन नवंबर को इन वार्डो में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है.
इसके बाद 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 15 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी. इसके बाद 30 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान होगा. वहीं वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी. इससे पहले फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 पार्षदों के विधायक बनने और पिछले साल लोकसभा चुनाव में एक पार्षद के सांसद बनने से निगम के ये 12 वार्ड खाली हुए थे. इन वार्डों के खाली होने के बाद से ही इनके लिए उपचुनाव प्रस्तावित था, जिसकी घोषणा मंगलवार को की गई.
भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पिछले साल, जबकि विधायक बने पार्षदों ने इस साल फरवरी में अपनी निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इन वार्ड के लिए उपचुनाव होना तभी से लंबित है. अब राज निर्वाचन आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. 8 फरवरी को संपन्न विधानसभा चुनाव में 11 निगम पार्षद जीतकर विधायक बने थे. इनमें से आठ भाजपा के और तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद शालीमार बाग वार्ड से पार्षद थीं और इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई. उन्होंने भी अपने वार्ड नंबर 56 की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. नियमानुसार दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को खाली हुए सभी वॉर्डों में उपचुनाव कराना है.
|वार्ड का नाम
|वार्ड नंबर
|पार्षद का नाम
|शालीमार बाग
|56
|रेखा गुप्ता
|द्वारका बी
|38
|कमलजीत सेहरावत
|मुंडका
|35
|गजेंद्र दराल
|नजफगढ़
|128
|नीलम पहलवान
|नारायणा
|139
|उमंग बजाज
|अशोक विहार
|65
|पूनम शर्मा
|पटपड़गंज
|198
|रविंद्र सिंह नेगी
|ग्रेटर कैलाश
|173
|शिखा राय
|संगम विहार
|163
|चंदन चौधरी
|चांदनी महल
|76
|आले मुहम्मद इकबाल
|चांदनी चौक
|74
|पुरनदीप सिंह साहनी
|देवली
|246
|प्रेम कुमार चौहान
