MCD के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी, जानिए कब है वोटिंग और काउंटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर तय की गई है. 12 वार्डों के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं.

दिल्ली नगर निगम वार्ड उपचुनाव 2025
दिल्ली नगर निगम वार्ड उपचुनाव 2025 (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 3:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के खाली 12 वार्ड के उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही इन चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से चुनावी बिगुल बज गया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तीन नवंबर को इन वार्डो में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है.

इसके बाद 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 15 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी. इसके बाद 30 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान होगा. वहीं वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी. इससे पहले फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 पार्षदों के विधायक बनने और पिछले साल लोकसभा चुनाव में एक पार्षद के सांसद बनने से निगम के ये 12 वार्ड खाली हुए थे. इन वार्डों के खाली होने के बाद से ही इनके लिए उपचुनाव प्रस्तावित था, जिसकी घोषणा मंगलवार को की गई.

भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पिछले साल, जबकि विधायक बने पार्षदों ने इस साल फरवरी में अपनी निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इन वार्ड के लिए उपचुनाव होना तभी से लंबित है. अब राज निर्वाचन आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. 8 फरवरी को संपन्न विधानसभा चुनाव में 11 निगम पार्षद जीतकर विधायक बने थे. इनमें से आठ भाजपा के और तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद शालीमार बाग वार्ड से पार्षद थीं और इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई. उन्होंने भी अपने वार्ड नंबर 56 की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. नियमानुसार दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को खाली हुए सभी वॉर्डों में उपचुनाव कराना है.

वार्ड का नाम वार्ड नंबर पार्षद का नाम
शालीमार बाग 56 रेखा गुप्ता
द्वारका बी 38 कमलजीत सेहरावत
मुंडका 35 गजेंद्र दराल
नजफगढ़ 128 नीलम पहलवान
नारायणा 139 उमंग बजाज
अशोक विहार 65 पूनम शर्मा
पटपड़गंज 198 रविंद्र सिंह नेगी
ग्रेटर कैलाश 173 शिखा राय
संगम विहार 163 चंदन चौधरी
चांदनी महल 76 आले मुहम्मद इकबाल
चांदनी चौक 74 पुरनदीप सिंह साहनी
देवली 246 प्रेम कुमार चौहान

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
दिल्ली नगर निगम वार्ड उपचुनाव 2025
MCD WARDS BY ELECTION
MCD WARDS BY ELECTION NOTIFICATION
MCD WARDS BY ELECTION

