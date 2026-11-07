अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: पहली बार ऊंट के शृंगार एवं ऊंटनी के दूध की प्रतियोगिता
पशु मेले में प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी. नागौरी बैल की प्रतियोगिता भी होगी.
Published : November 7, 2026 at 2:14 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में पशुपालन विभाग ने पशु प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम एवं पोस्टर विमोचन किया. इस बार पशु प्रतियोगिताओं में कई नवाचार किए हैं. इनमें बकरी और बकरे की प्रतियोगिताएं होंगी. अजमेर और नागौर में मिलने वाले बकरा और बकरी उन्नत नस्ल के होते है, जो काफी प्रसिद्ध हैं. नागौरी बैल की प्रतियोगिता होगी. पहली बार ऊंट के शृंगार एवं ऊंटनी के दूध की प्रतियोगिता होगी. घोड़े की प्रतियोगिता के लिए दो दिन पहले रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे.
सरकार ने पुरस्कार राशि तय की: पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि तय की है. भामाशाह भी पशुपालकों को प्रोत्साहन देने को पुरस्कार देंगे. प्रतियोगिताओं को लेकर पशुपालकों में काफी उत्साह है. गोवंश की कमी को देखते नागौरी बैल की प्रतियोगिता के साथ शुरुआत की जा रही है, ताकि गोवंश की आवक फिर शुरू हो सके.
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पशुओं की आवक शुरू: पशु मेले की अनौपचारिक शुरुआत दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होगी. पुष्कर के पशु मेला मैदान में पशुओं की आवक शुरू हो गई. खासकर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर से ऊंटों के कई काफिले पहुंच गए हैं. विधिवत रूप से पुष्कर मेला 17 से 24 नवंबर तक रहेगा. इस बीच पशुओं की कई प्रतियोगिताएं की जाएंगी. विभाग पशु मेले की व्यापक तैयारी कर रहा है. मेला मैदान में पशुपालकों को ठहरने में असुविधा न हो, इसके इंतजाम जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग कर रहा है.
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