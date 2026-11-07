ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: पहली बार ऊंट के शृंगार एवं ऊंटनी के दूध की प्रतियोगिता

पुष्कर मेले की तैयारियां तेज ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में पशुपालन विभाग ने पशु प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम एवं पोस्टर विमोचन किया. इस बार पशु प्रतियोगिताओं में कई नवाचार किए हैं. इनमें बकरी और बकरे की प्रतियोगिताएं होंगी. अजमेर और नागौर में मिलने वाले बकरा और बकरी उन्नत नस्ल के होते है, जो काफी प्रसिद्ध हैं. नागौरी बैल की प्रतियोगिता होगी. पहली बार ऊंट के शृंगार एवं ऊंटनी के दूध की प्रतियोगिता होगी. घोड़े की प्रतियोगिता के लिए दो दिन पहले रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे.