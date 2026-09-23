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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित. ( ईटीवी भारत )

देवरिया: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त होने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है. उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, नाम निर्देशनों की संवीक्षा 7 तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है. मतदान 23 अक्टूबर को होगा. मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. मतगणना 27 को होगी, जबकि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी.