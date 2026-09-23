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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित

निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है. मतदान 23 अक्टूबर को होगा.

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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 12:22 PM IST

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देवरिया: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त होने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है.

उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, नाम निर्देशनों की संवीक्षा 7 तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है. मतदान 23 अक्टूबर को होगा.

मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. मतगणना 27 को होगी, जबकि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत जनपद देवरिया में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 26 दिसंबर 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

निर्वाचन अधिकारी के अनुसार खण्ड शिक्षक की छह सीटों में वाराणसी खण्ड शिक्षक से लाल बिहारी यादव, लखनऊ खण्ड शिक्षक से उमेश द्विवेदी, आगरा खण्ड शिक्षक से डॉ. आकाश अग्रवाल, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक से हरी सिंह ढिल्लो, मेरठ खण्ड शिक्षक से श्रीचन्द शर्मा, और गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक से ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

वहीं विधान परिषद के खण्ड स्नातक की पांच सीटों में वाराणसी खण्ड स्नातक से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ खण्ड स्नातक से इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, आगरा खण्ड स्नातक से डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’, इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक से डॉ. मान सिंह यादव और मेरठ खण्ड स्नातक से दिनेश कुमार गोयल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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