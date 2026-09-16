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धुलने लगे प्रदूषण की तोहमतें: हरियाणा में बदला परिदृश्य, पराली जलाने के मामलों में 99% की ऐतिहासिक कमी

​पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट आई है. कृषि विभाग और सरकार की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले पांच सालों में आगजनी के इतने मामले सामने आए हैं.

​रेड जोन वाले गांवों में 99.15% की गिरावट: ​पांच वर्ष पहले (2021 में) हरियाणा के 351 गांव रेड जोन की खतरनाक श्रेणी में आते थे. राज्य सरकार और स्थानीय पंचायतों के मिले-जुले प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि खरीफ-2025 तक रेड जोन वाले गांवों की संख्या घटकर केवल 3 रह गई है. यानी रेड जोन में 99.15 प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है. ​वर्तमान में राज्य के केवल तीन गांव. हांसी ब्लॉक का बास आजमशाहपुर, कैथल (कलायत ब्लॉक) का कैलरम, और जींद (उचाना ब्लॉक) का कालवन गांव ही रेड जोन में बचे हैं. कृषि विभाग का संकल्प इन तीनों गांवों को भी जल्द से जल्द ग्रीन जोन में लाने का है. विभाग का लक्ष्य इन गांवों को भी जल्द से जल्द ग्रीन जोन में लाना है. वहीं येलो जोन के गांव 753 से घटकर 145 रह गए हैं, जबकि ग्रीन जोन वाले गांव 5,800 से बढ़कर 6,745 हो गए हैं.

5 वर्षों में हुआ बड़ा बदलाव: ​हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक आंकड़े यह साफ दर्शाते हैं कि राज्य ने पराली नियंत्रण के क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता हासिल की है. कुरुक्षेत्र के कृषि उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि "राज्य में गांवों को पराली जलाने की घटनाओं के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है.

फसल अवशेष प्रबंधन में रोल मॉडल बनाः ​राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाली भारी सब्सिडी, कड़े प्रशासनिक नियमों और सबसे बढ़कर किसानों की बदलती सोच के कारण आज हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. पांच वर्षों के आंकड़े गवाही देते हैं कि हरियाणा के माथे से प्रदूषण की तोहमतों के दाग तेजी से धुल रहे हैं और राज्य फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है.

​कुरुक्षेत्र: ​उत्तर भारत में हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने आते ही एक गंभीर समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, वायु प्रदूषण. वर्षों से दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में छाने वाले जहरीले स्मॉग के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली (धान के अवशेष) को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. लेकिन हाल के वर्षों में हरियाणा ने इस छवि को बदलने के लिए एक अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत की है.

सफलता के तीन मुख्य स्तंभ- जागरूकता, प्रोत्साहन और सख्ती: हरियाणा की इस सफलता के पीछे तीन-स्तरीय रणनीति रही है, जिसमें किसानों को विकल्प दिए गए, वित्तीय मदद दी गई और उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई. जो किसान पराली को बिना जलाए उसका वैज्ञानिक तरीके से इन-सीटू (In-situ) या एक्स-सीटू (Ex-situ) प्रबंधन करते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 1200 रुपये प्रति एकड़ की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वहीं रेड जोन से निकलकर ग्रीन जोन में शामिल होने वाली पंचायतों को सरकार द्वारा 1 लाख और निरंतर ग्रीन जोन बनाए रखने वाली पंचायतों को 50,000 का विशेष पुरस्कार दिया जाता है. इससे ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धात्मक और जिम्मेदार माहौल तैयार हुआ है.

​आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान: किसानों का कहना है कि पूर्व में उनके पास ऐसे आधुनिक संसाधन नहीं थे जिससे वे पराली का निस्तारण कर सकें। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्रों पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी उपलब्ध कराई. व्यक्तिगत किसान को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है.​ वहीं गांवों में कृषि यंत्र बैंक या समूह स्थापित करने पर 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. ​सब्सिडी के अंतर्गत मिलने वाले प्रमुख 15-16 श्रेणियों के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है.

कुछ प्रमुख उपकरण-

सुपर सीडर: जो एक ही बार में पराली को मिट्टी में मिलाकर बुवाई कर देता है. ​हैप्पी सीडर व स्मार्ट सीडर: खड़े अवशेषों के बीच सीधी बीजाई के लिए. सरफेस सीडर : कम लागत में गेहूं बीजाई की नई तकनीक. ​स्ट्रॉ बेलर मशीन: पराली की गोल या चौकोर गांठे बनाने के लिए. पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर: पराली के छोटे-छोटे टुकड़े कर मिट्टी में मिलाने के लिए. ​सुपर एसएमएस: कंबाइन हार्वेस्टर के साथ लगने वाला उपकरण. रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ: पराली को गहराई तक मिट्टी में दबाने हेतु. अन्य उपकरण: स्ट्रॉ रेक, जीरो टिल ड्रिल, रोटरी स्लेशर, क्रॉप रीपर आदि.



कड़े नियम और प्रशासनिक सख्तीः प्रोत्साहन के साथ-साथ सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख भी अपनाया है. ​पराली जलाने पर 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. ​मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री दर्ज कर दी जाती है, जिससे दोषी किसान अगले दो सीजन तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते. गंभीर मामलों में किसानों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है और सरकारी प्रोत्साहन राशि रोक दी जाती है.

​धान अवशेष प्रबंधन (इन-सिटू व एक्स-सिटू) के बहुआयामी लाभः धान के अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन करने से केवल पर्यावरण ही नहीं बच रहा, बल्कि किसानों की अर्थव्यवस्था और मिट्टी की सेहत में भी क्रांतिकारी सुधार आ रहा है.

मिट्टी की सेहत और उर्वरता में सुधारः जब पराली को खेत के अंदर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या मल्चर/सुपर सीडर से मिलाया जाता है, तो उसमें मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं. मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जिससे केंचुए और फायदेमंद मित्र जीवाणु तेजी से पनपते हैं. पराली के गलने से मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है, जिससे अगली फसल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है.

​किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनाः मिट्टी की स्वाभाविक ताकत बढ़ने से किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे महंगे रसायनों पर कम खर्च करना पड़ता है. बेलर मशीनों द्वारा पराली की गांठे बनाकर उन्हें एथेनॉल प्लांट, बायो-सीएनजी प्लांट, पेपर मिल और बिजली संयंत्रों में बेचा जा रहा है. इससे किसानों और कृषि मजदूरों को अतिरिक्त आय हो रही है. 1200 एकड़ की प्रोत्साहन राशि से किसानों की जुताई-बुवाई की लागत कम हुई है.

स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा की गारंटीः पराली प्रबंधन में हवा में जहरीली गैसों (जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड) का उत्सर्जन रुकने से स्मॉग की समस्या घटी है. इससे बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा, आंखों में जलन और फेफड़ों के रोगों का खतरा कम हुआ है. धुएं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर दृश्यता शून्य हो जाती थी, जिससे भीषण हादसे होते थे. पराली न जलने से अब हादसों में काफी कमी आई है.

पराली जलाने के विनाशकारी परिणामः पराली प्रबंधन के महत्व को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि पराली में आग लगाने से कितना बड़ा नुकसान होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, 1 टन पराली जलाने से लगभग 5.5 किग्रा नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा फास्फोरस, 25 किग्रा पोटाश और 1.2 किग्रा सल्फर जलकर पूरी तरह राख हो जाता है. आग की भीषण गर्मी से मिट्टी का तापमान 35°C से 40°C तक बढ़ जाता है, जिससे जमीन के ऊपरी 1-2 इंच हिस्से में मौजूद केंचुए, फंगस और जैविक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं. आग से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में सूक्ष्म कणों (PM_{2.5} और PM_{10}) का स्तर जानलेवा सीमा तक बढ़ा देता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है.

लाखों का पैकेज छोड़ शुरू किया पराली प्रबंधन का स्टार्टअपः हरियाणा के कैथल जिले के वीरेंद्र यादव एक ऐसे ही युवा किसान और उद्यमी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया विदेश की लाखों रुपये की नौकरी और ऐशो आराम के जीवन छोड़कर अपने गांव वापस लौटकर पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन का व्यवसाय शुरू किया और करोड़ों रुपये की कमाई कर एक नई मिसाल कायम की. वीरेंद्र यादव ने बताया कि "वह ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन देश और गांव के लिए कुछ अलग करने के उद्देश्य से वे वापस लौटे." उन्होंने देखा कि "किसान धान की कटाई के बाद पराली जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है. उन्होंने इसे जलाने के बजाय बेलर मशीनों , रीपर और कटर से पराली के बंडल (गांठे) बनाना शुरू किया."

करोड़ों का टर्नओवर: उन्होंने इकट्ठा की गई पराली को एथेनॉल प्लांट, बायो-सीएनजी/बायोमास पावर प्लांट, पेपर मिल और गत्ता फैक्ट्रियों में बेचना शुरू किया. इससे उन्हें 2 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना कमाई हुई. अपने इस पराली प्रबंधन स्टार्टअप के जरिए उन्होंने स्थानीय 150 से 200 युवाओं और कृषि मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध कराया.

सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन पर कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली 50% से 80% तक की सब्सिडी का फायदा उठाकर उन्होंने एक पूरा 'कस्टम हायरिंग सेंटर' स्थापित किया. ​वीरेंद्र यादव की यह कहानी यह साबित करती है कि विदेश में जाकर नौकरी करने की तुलना में अपने देश की मिट्टी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके न केवल करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है.

हरियाणा में 90 फीसदी आग लगाने के मामले कम हो गए हैं. पहले गरीब किसानों के पास मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. वे मजबूरी में आग लगाते थे. साथ ही किसान जागरूक नहीं थे. अब किसान जागरूक हो चुके हैं. सराकार की ओर से सहायता भी मिल रही है. औजारों की उपलब्धता बढ़ने से ज्यादातर किसान पराली का उचित प्रबंधन करते हैं.- जोगिंद्र, किसान

40-42 साल से खेती करते हैं. पहले धान के फन्ने को खेत में जला देते थे. पहले ज्ञान नहीं था, संसाधन भी नहीं था. अब सरकार आर्थिक सहायता और यंत्र भी उपलब्ध कराती है. इसके अलावा ठेकेदार आता है, वह पराली का स्वयं प्रबंधन करता है. इससे खेती भी आसान हो गई है. फसल बुआई भी अब आसान हो गई है.- राजकुमार, किसान

किसानों ने सरकार की पहल को सराहाः हरियाणा सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना का राज्य भर के किसानों ने खुलकर स्वागत और सराहना की है. किसान जोगिंदर सिंह, राजा राम और सतबीर का मानना है कि पहले आधुनिक कृषि यंत्रों के अभाव और आर्थिक तंगी के कारण पराली जलाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों और सब्सिडी ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है.

हरियाणा मॉडल अपनायेगा मध्य प्रदेशः कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि "हरियाणा द्वारा पराली प्रबंधन के क्षेत्र में पेश की गई अनुकरणीय मिसाल का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कृषि समिति व विभागीय अधिकारियों का दल कुरुक्षेत्र पहुंचा था. प्रतिनिधिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा कर हरियाणा के इन-सीटू व एक्स-सीटू प्रबंधन मॉडल, कस्टम हायरिंग सेंटरों की भूमिका तथा किसानों को दिए जाने वाले विकल्पों का बारीकी से निरीक्षण किया था. सरकारी प्रोत्साहन, आधुनिक कृषि यंत्रों की आसान उपलब्धता और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के सही तालमेल से आगजनी पर नियंत्रण पाने के इस सफल प्रयास की टीम ने सराहना की थी. मध्य प्रदेश में भी इस टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था को लागू करने की मंशा जताई गई थी.

अगला लक्ष्य राज्य को 'जीरो रेड जोन': हरियाणा में पराली प्रबंधन की सफलता यह सिद्ध करती है कि यदि मजबूत इच्छाशक्ति, सही प्रशासनिक नीतियां और किसानों का सहयोग एक साथ आ जाएं, तो किसी भी पर्यावरण चुनौती पर विजय पाई जा सकती है. डॉ. गिरीश नागपाल ने कहा कि "यह सफलता सामूहिक साझेदारी का परिणाम है. हरियाणा सरकार का अगला लक्ष्य राज्य को 'जीरो रेड जोन' बनाना है, ताकि राज्य से पराली जलाने का कलंक पूरी तरह मिट सके."

अन्य राज्यों के लिए बना प्रेरणा का स्रोतः बता दें कि पराली अब किसानों के लिए कोई 'बोझ' या 'कचरा' नहीं रही, बल्कि यह एक मूल्यवान संसाधन बन चुकी है जो मिट्टी को पोषण दे रही है और किसानों की जेब में अतिरिक्त आय ला रही है. हरियाणा का यह बदलाव न केवल दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका है.