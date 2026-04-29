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बिना चीरे के थायराइड सर्जरी: उदयपुर के एमबी अस्पताल में मुंह के रास्ते निकाली थायराइड ग्रंथि

बिना चीरे के थायराइड सर्जरी करने वाली टीम ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: दक्षिण राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बिना बाहरी चीरे के थायराइड सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. यह पहली बार है जब इस अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग क्षेत्र में किया गया है, जिससे मरीजों को दर्द, खतरे और स्थायी निशान से राहत मिली है. मुंह के रास्ते निकालते हैं थायराइड ग्रंथि: इस नई तकनीक को 'ट्रांसोरल एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टॉमी वेस्टीबुलर अप्रोच' कहा जाता है. इसमें सर्जरी के लिए गले पर चीरा लगाने की बजाय मरीज के निचले होंठ के अंदर से एंडोस्कोप और विशेष उपकरणों को डाला जाता है. कैमरे की सहायता से डॉक्टर स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया देखते हुए थायराइड ग्रंथि को मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं. इस विधि में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्तस्राव बेहद कम होता है और सर्जरी अधिक सुरक्षित बनती है. परंपरागत थायराइड ऑपरेशन में गले पर बड़ा चीरा लगाया जाता था, जिससे न केवल दर्द अधिक होता था बल्कि जीवनभर के लिए निशान भी रह जाता था. पढ़ें: सीने में धंसा 9 इंच लोहे का पाइप, जटिल सर्जरी से बची युवक की जान