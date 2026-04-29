बिना चीरे के थायराइड सर्जरी: उदयपुर के एमबी अस्पताल में मुंह के रास्ते निकाली थायराइड ग्रंथि
इस तकनीक के जरिए कैमरे की सहायता से डॉक्टर स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया देखते हुए थायराइड ग्रंथि को मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं.
Published : April 29, 2026 at 8:21 PM IST
उदयपुर: दक्षिण राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बिना बाहरी चीरे के थायराइड सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. यह पहली बार है जब इस अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग क्षेत्र में किया गया है, जिससे मरीजों को दर्द, खतरे और स्थायी निशान से राहत मिली है.
मुंह के रास्ते निकालते हैं थायराइड ग्रंथि: इस नई तकनीक को 'ट्रांसोरल एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टॉमी वेस्टीबुलर अप्रोच' कहा जाता है. इसमें सर्जरी के लिए गले पर चीरा लगाने की बजाय मरीज के निचले होंठ के अंदर से एंडोस्कोप और विशेष उपकरणों को डाला जाता है. कैमरे की सहायता से डॉक्टर स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया देखते हुए थायराइड ग्रंथि को मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं. इस विधि में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्तस्राव बेहद कम होता है और सर्जरी अधिक सुरक्षित बनती है. परंपरागत थायराइड ऑपरेशन में गले पर बड़ा चीरा लगाया जाता था, जिससे न केवल दर्द अधिक होता था बल्कि जीवनभर के लिए निशान भी रह जाता था.
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अब तक तीन सर्जरी: आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ राहुल जैन ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए पूरी टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि अब सरकारी अस्पतालों में भी उच्च स्तर की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिनके लिए पहले मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. ईएनटी विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक इस तकनीक से तीन सफल सर्जरी की जा चुकी हैं. पहली सर्जरी अक्टूबर 2025 में की गई थी, जबकि हाल ही में 18 अप्रैल को 50 वर्षीय महिला का तीसरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जो अब पूरी तरह स्वस्थ है.
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इस उपलब्धि में डॉ नवनीत माथुर, डॉ सिद्धार्थ शाह, डॉ प्रिया और डॉ भरत की अहम भूमिका रही. एनेस्थेसिया विभाग से डॉ ललित रैगर और डॉ हेमराज ने सहयोग दिया. वहीं नर्सिंग स्टाफ ने भी पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया. यह पहल न केवल चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, बल्कि क्षेत्र के मरीजों के लिए बेहतर और सुरक्षित इलाज की नई उम्मीद भी लेकर आई है.