ETV Bharat / state

बिना चीरे के थायराइड सर्जरी: उदयपुर के एमबी अस्पताल में मुंह के रास्ते निकाली थायराइड ग्रंथि

इस तकनीक के जरिए कैमरे की सहायता से डॉक्टर स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया देखते हुए थायराइड ग्रंथि को मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं.

team performing incisionless thyroid surgery
बिना चीरे के थायराइड सर्जरी करने वाली टीम (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: दक्षिण राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बिना बाहरी चीरे के थायराइड सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. यह पहली बार है जब इस अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग क्षेत्र में किया गया है, जिससे मरीजों को दर्द, खतरे और स्थायी निशान से राहत मिली है.

मुंह के रास्ते निकालते हैं थायराइड ग्रंथि: इस नई तकनीक को 'ट्रांसोरल एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टॉमी वेस्टीबुलर अप्रोच' कहा जाता है. इसमें सर्जरी के लिए गले पर चीरा लगाने की बजाय मरीज के निचले होंठ के अंदर से एंडोस्कोप और विशेष उपकरणों को डाला जाता है. कैमरे की सहायता से डॉक्टर स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया देखते हुए थायराइड ग्रंथि को मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं. इस विधि में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्तस्राव बेहद कम होता है और सर्जरी अधिक सुरक्षित बनती है. परंपरागत थायराइड ऑपरेशन में गले पर बड़ा चीरा लगाया जाता था, जिससे न केवल दर्द अधिक होता था बल्कि जीवनभर के लिए निशान भी रह जाता था.

पढ़ें: सीने में धंसा 9 इंच लोहे का पाइप, जटिल सर्जरी से बची युवक की जान

अब तक तीन सर्जरी: आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ राहुल जैन ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए पूरी टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि अब सरकारी अस्पतालों में भी उच्च स्तर की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिनके लिए पहले मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. ईएनटी विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक इस तकनीक से तीन सफल सर्जरी की जा चुकी हैं. पहली सर्जरी अक्टूबर 2025 में की गई थी, जबकि हाल ही में 18 अप्रैल को 50 वर्षीय महिला का तीसरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जो अब पूरी तरह स्वस्थ है.

पढ़ें: गौशर रोग के दुर्लभ मामले में 5 किलो की तिल्ली निकाली, SMS अस्पताल में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी

इस उपलब्धि में डॉ नवनीत माथुर, डॉ सिद्धार्थ शाह, डॉ प्रिया और डॉ भरत की अहम भूमिका रही. एनेस्थेसिया विभाग से डॉ ललित रैगर और डॉ हेमराज ने सहयोग दिया. वहीं नर्सिंग स्टाफ ने भी पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया. यह पहल न केवल चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, बल्कि क्षेत्र के मरीजों के लिए बेहतर और सुरक्षित इलाज की नई उम्मीद भी लेकर आई है.

TAGGED:

THYROID GLAND REMOVED THROUGH MOUTH
महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय
बिना चीरे के थायराइड सर्जरी
NO INCISION THYROID SURGERY IN MBH
THYROID SURGERY WITHOUT AN INCISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.