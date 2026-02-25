ETV Bharat / state

छेड़छाड़ से डरी छात्रा ने बोर्ड परीक्षा छोड़ने का बनाया मन; पुलिस पर लापरवाही का आरोप

छेड़छाड़ से डरी छात्रा ने बोर्ड परीक्षा छोड़ने का बनाया मन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: इंटरमीडिएट की एक छात्रा छेड़छाड़ और धमकियों से ऐसी डर गई है कि उसने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ने का मन बना लिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों का सिर्फ शांति भंग में चालान किया. अब आरोपी पीड़िता पर समझौते का दबाव बना रहे हैं.

इस प्रकरण में जामो प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने 18 फरवरी को गांव के ही तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की विवेचना जारी है. आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यह गांव स्थानीय पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है. इसके बावजूद शोहदों की हरकतें कम नहीं हो रही हैं.

पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि यह लोग आए दिन छात्राओं को छेड़ते हैं. बहन ने आपबीती बताई, तब परिजन थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया और दो आरोपियों का शांति भंग में चालान कर मामले को रफा-दफा कर दिया.