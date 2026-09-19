ETV Bharat / state

बारकोड युग में सम्राट बिंबिसार का 'वेणुवन', 2500 साल पुरानी विरासत हाई-टेक इको-पार्क में बदली

राजगीर के वेणुवन में बांस की 36 देसी-विदेशी प्रजातियां, जल्द बारकोड स्कैन करते ही मिलेगी वैज्ञानिक नाम और औषधीय पौधों की पूरी कुंडली. रिपोर्ट-महमूद आलम

VENUVAN BAMBOO TREES
राजगीर का वेणुवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 7:40 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

राजगीर: बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का ऐतिहासिक वेणुवन अब सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र नहीं रह गया है. यह प्रकृति, वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ा रिसर्च और टूरिज्म हब बन चुका है. भगवान बुद्ध का यह प्रिय प्रवास स्थल अपने नाम ‘वेणु’ यानी बांस को पूरी तरह सार्थक कर रहा है. यहां बांस की 36 प्रजातियां संरक्षित हैं और वन विभाग आधुनिक तकनीक से इसे हाई-टेक इको-पार्क का रूप दे रहा है.

बांस की 36 प्रजातियां, स्वदेशी से विदेशी तक

राजगीर के रेंज ऑफिसर श्याम पांडे ने बताया कि वेणुवन की असल पहचान यहां के बांसों से है. वन विभाग का मुख्य फोकस बांस के संरक्षण और विस्तार पर है. वर्तमान में यहां 36 प्रजातियां मौजूद हैं. इनमें नॉर्थ-ईस्ट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत की स्वदेशी किस्मों के साथ बिहार की देसी प्रजातियां भी शामिल हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से लाई गई विदेशी प्रजातियों को भी सफलतापूर्वक संरक्षित किया गया है.

वेणुवन में बारकोड युग (ETV Bharat)

बांस की देखभाल में विज्ञान का इस्तेमाल

श्याम पांडे के अनुसार बांस बेहद सहिष्णु और मजबूत प्रजाति है, जिसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. लेकिन बेहतर विकास के लिए भुरभुरी और ढीली मिट्टी जरूरी है. कड़क मिट्टी में प्रकंद का क्षैतिज विकास बाधित होता है. वन विभाग छंटाई में ‘सी’ सेक्शन कटिंग तकनीक अपनाता है, जिससे जड़ों को फैलने का पूरा स्पेस मिलता है.

VENUVAN BAMBOO TREES
बिहार की देसी प्रजातियां (ETV Bharat)

बांस की बहुउपयोगिता

बांस की उपयोगिता बहुत व्यापक है. छोटी कोपलें निकलने पर बिहार के कई इलाकों में उसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है. घरेलू सामान, डंडे और निर्माण कार्यों में सपोर्ट पिलर के रूप में भी बांस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है.

VENUVAN BAMBOO TREES
बांस की 36 देसी-विदेशी प्रजातियां (ETV Bharat)

माइक्रो क्लाइमेटिक जोन की ठंडक

वेणुवन की सघन हरियाली इसे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन बना चुकी है. गर्मी में पार्क के बाहर भीषण तपिश महसूस होती है, लेकिन परिसर में कदम रखते ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अनुभव होती है. यह ठंडक सघन वनस्पतियों के वैज्ञानिक संरक्षण का नतीजा है.

प्रदूषण मुक्त वातावरण

पूरा परिसर प्रदूषण मुक्त है. इसकी सबसे बड़ी निशानी यहां मंडराने वाली तितलियां हैं. जीव विज्ञान में तितलियों को स्वच्छ पर्यावरण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक माना जाता है. अलग-अलग रंगों और प्रजातियों की भारी संख्या में तितलियां यहां की शुद्ध हवा की गवाही देती हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)

औषधीय पौधे, पेड़ और टोपियरी

वेणुवन सिर्फ बांस तक सीमित नहीं है. यहां 35 से 40 प्रकार के बहुमूल्य औषधीय पौधे, बेलें और ग्राउंड कवर प्रजातियां लगाई गई हैं. 30 से 40 स्वदेशी पेड़ और 15 से 20 पाम प्रजातियां भी लहलहा रही हैं. पर्यटकों के लिए खूबसूरत टोपियरी विकसित की गई हैं, जो पसंदीदा सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं.

VENUVAN BAMBOO TREES
राजगीर का वेणुवन (ETV Bharat)

बारकोड से मिलेगी पौधों की पूरी जानकारी

वन विभाग ने आधुनिक डिजिटल पहल शुरू की है. सभी प्रजातियों का नामकरण कर हर पेड़-पौधे पर विशेष बारकोड लगाने का काम चल रहा है. स्मार्टफोन से स्कैन करते ही सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम और औषधीय गुण सहित पूरी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी. यह प्रकृति, विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन समन्वय है.

VENUVAN BAMBOO TREES
श्याम पांडे (ETV Bharat)

"स्मार्टफोन से बारकोड को स्कैन करके, स्क्रीन पर उस पौधे का सामान्य नाम, उसका साइंटिफिक (वैज्ञानिक) नाम और उसके औषधीय गुण सहित पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी. वन विभाग का यह कदम प्रकृति, विज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन समन्वय है, जो राजगीर आने वाले पर्यटकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करेगा."-श्याम पांडे, रेंज ऑफिसर, राजगीर

भगवान बुद्ध और सम्राट बिंबिसार का नाता

नालंदा के जानकार राज कुमार मिश्रा बताते हैं कि वेणुवन की असली पहचान भगवान बुद्ध से जुड़ी है. प्राचीन राजगृह मगध की राजधानी थी और सम्राट बिंबिसार बुद्ध के परम अनुयायी थे. ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के राजगीर आने पर बिंबिसार ने यह शांत बांस का वन उन्हें दान में दिया था.

VENUVAN BAMBOO TREES
35 से 40 प्रकार के बहुमूल्य औषधीय (ETV Bharat)

"बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वेणुवन किसी राजा द्वारा बुद्ध और भिक्षु संघ को दिया गया विश्व का पहला विहार था. यहां बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण वर्ष और वर्षावास बिताए थे. आज भी यह दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए महान तीर्थ और विश्व शांति का प्रतीक है. वन विभाग का संरक्षण प्रयास असल में इसी 2500 साल पुरानी बुद्धकालीन विरासत को सहेजने का काम है."-राज कुमार मिश्रा, जानकार, नालंदा

ये भी पढ़ें-

राजगीर में पर्यटन को लगेंगे नए पंख: सफारी के टिकट होंगे दोगुने, वेणुवन रात 9 बजे तक खुलेगा

नौकरी छोड़ शुरू की मिथिला के 'सुपरफूड' की खेती, मंगल प्रदीप के मखाना स्टार्टअप से जुड़े 5000 किसान

हिमालय की तराई से बिहार पहुंचा 'काला नमक' धान, ₹20,000 क्विंटल बिक रहा यह दुर्लभ चावल

TAGGED:

NALANDA
राजगीर
वेणुवन
बांस
VENUVAN BAMBOO TREES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.